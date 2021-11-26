Військові провчили поліцію, яка «шпигувала» за складами армії

В Одесі військові збили дрон поліції, який літав над армійськими складами

В Одесі сталося курйозне непорозуміння між військовими та поліцією. Поліцейські вирішили протестувати новенький дрон, який купили нещодавно за 1,5 млн грн. Але чомусь запустили його над армійськими складами. Військові прийняли апарат за шпигуна і збили його. Про це повідомляє видання «Думська» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, поліцейські вирішили випробувати дрон та запросили для запуску фахівців із Києва. При цьому місце для пробного польоту вони вибрали невдало, біля армійських складів із пальним. Вже за десять хвилин після пуску апарат раптом перестав виходити на зв'язок.

Поки невдахи «авіатори» шукали коптер, від військових до поліції надійшов сигнал про невпізнаний літальний об'єкт, що майорить над складами.

Поліцейські, які не знали про випробування колег, вирішили підключитися до полювання за можливим повітряним шпигуном. І навіть оголосили премію дві тисячі гривень за приземлений апарат.

За даними «Думської», дрон прострелили із автомата. Останки пристрою віддали поліцейським.

Дрон DJI Matrice 300 RTK був оснащений супутниковою системою позиціонування, системою інфрачервоних датчиків, тепловізором, зум-камерою, камерою з ширококутним об'єктивом і лазерним далекоміром.