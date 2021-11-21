Представлено перший безшумний дрон. Як він працює

Японці представили безшумний дрон з ультразвуковими двигунами у формі кульки

Сучасні дрони видають досить сильний шум. Альтернативу представила японська компанія NTT Docomo, випустивши схожий на повітряну кулю безпілотник, який пересувається надзвичайно тихо.

Docomo знайшла елегантне рішення проблеми просто позбавивши свій дрон лопатей повністю. Новий безпілотник, по суті, є кулею, наповненою гелієм. Розташована знизу камера дає змогу знімати фото й відео, а також безпілотник має різнокольорове LED-підсвічування, яке можна вмикати за необхідності.

Головною перевагою новинки є її безшумність. Крім того, відсутня необхідність постійно підтримувати пристрій у повітрі завдяки використанню конструкції надувної кулі, що забезпечує тривалий час автономного польоту. Щоправда, поки що в Docomo не уточнюють, скільки часу модель здатна зберігати працездатність без підзарядки.

Ексклюзивна складова безпілотника Docomo – його рухова система. На легкому каркасі кріпляться мініатюрні ультразвукові модулі, що генерують мікровібрації повітря – вони дають змогу безпілотнику переміщатися у будь-якому напрямку.

Дрони у вигляді повітряних куль використовуються вже досить давно, але деякі з них все ще застосовують пропелери, а інші є гібридами куль і повітряних зміїв, призначені для роботи на великих висотах.

Джерело: 24 канал