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Австралія хоче законодавчо врегулювати діяльність штучного інтелекту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Австралія хоче законодавчо врегулювати діяльність штучного інтелекту
Австралія розглядає можливість заборони високоризикових елементів ШІ
фото з відкритих джерел

Політики закликали прирівняти ШІ до ризиків, пов'язаних із пандеміями і ядерною війною

Австралійський уряд оголосив про свої плани щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ), включаючи заборону фейків та реалістичного, неправдивого контенту через стурбованість зловживанням технологією. Про це інформує Reuters.

Після зустрічі топменеджерів штучного інтелекту уряд Австралії заявив про плани регулювати цю сферу.

«Очевидно, що в суспільстві існує занепокоєння щодо того, чи не випереджає технологія саму себе. Уряди повинні відігравати чітку роль у визнанні ризику і ... встановленні обмежень», – сказав міністр промисловості та науки Австралії Ед Гусіч.

Політики закликали прирівняти ШІ до ризиків, пов'язаних із пандеміями і ядерною війною. Адже ця технологія створює потік матеріалів, які вводять в оману громадськість.

Австралія була однією з перших країн, яка почала регулювати ШІ, представивши добровільну етичну систему у 2018 році.

Гусіч зазначив, що в законах про авторське право, конфіденційність та захист прав споживачів залишаються прогалини. Уряд прагне забезпечити відповідність своєї правової бази поставленим цілям з огляду на швидкий розвиток сектора штучного інтелекту

Минулого місяця європейські законодавці зробили крок до прийняття закону про регулювання ШІ. Це може стати першим у світі всеосяжним законом про ШІ та послужити прикладом для країн з розвиненою економікою.

За словами Гусіча, Австралія також розглядає можливість заборони високоризикових елементів ШІ.

Нагадаємо, президент компанії Microsoft Бред Сміт розповів, що його хвилює найбільше у питанні штучного інтелекту.

До слова, у соцмережах стала вірусною фейкова фотографія вибуху біля будівлі Пентагону.

Теги: штучний інтелект Австралія фейк

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