Австралія хоче законодавчо врегулювати діяльність штучного інтелекту

Політики закликали прирівняти ШІ до ризиків, пов'язаних із пандеміями і ядерною війною

Австралійський уряд оголосив про свої плани щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ), включаючи заборону фейків та реалістичного, неправдивого контенту через стурбованість зловживанням технологією. Про це інформує Reuters.

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Після зустрічі топменеджерів штучного інтелекту уряд Австралії заявив про плани регулювати цю сферу.

«Очевидно, що в суспільстві існує занепокоєння щодо того, чи не випереджає технологія саму себе. Уряди повинні відігравати чітку роль у визнанні ризику і ... встановленні обмежень», – сказав міністр промисловості та науки Австралії Ед Гусіч.

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Політики закликали прирівняти ШІ до ризиків, пов'язаних із пандеміями і ядерною війною. Адже ця технологія створює потік матеріалів, які вводять в оману громадськість.

Австралія була однією з перших країн, яка почала регулювати ШІ, представивши добровільну етичну систему у 2018 році.

Гусіч зазначив, що в законах про авторське право, конфіденційність та захист прав споживачів залишаються прогалини. Уряд прагне забезпечити відповідність своєї правової бази поставленим цілям з огляду на швидкий розвиток сектора штучного інтелекту

Минулого місяця європейські законодавці зробили крок до прийняття закону про регулювання ШІ. Це може стати першим у світі всеосяжним законом про ШІ та послужити прикладом для країн з розвиненою економікою.

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За словами Гусіча, Австралія також розглядає можливість заборони високоризикових елементів ШІ.

Нагадаємо, президент компанії Microsoft Бред Сміт розповів, що його хвилює найбільше у питанні штучного інтелекту.

До слова, у соцмережах стала вірусною фейкова фотографія вибуху біля будівлі Пентагону.