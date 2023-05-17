Заяви про знищений Patriot – черговий російський фейк. І ось чому...

Росіяни розповсюджують відео з стаціонарної камери спостереження з Києва, яке було оприлюднено вночі, з коментарем, ніби на ньому зафіксовано роботу зенітно-ракетної системи МІМ-104 Patriot.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міноборони РФ та російські блогери розповсюджують дані, ніби на відео також показано ураження Patriot аеробалістичною ракетою «Кинджал».

На мій погляд, такі заяви показують в черговий раз некомпетентність та брехливість Міноборони РФ та найнятих їм блогерів, виходячи з відкритої інформації про характеристики зенітно-ракетної системи Patriot PAC-2.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео ми бачимо траєкторії запуску зенітно-ракетної системи, саму батарею не бачимо, також не бачимо, що саме та де саме вибухнуло на землі.

Судячи з відео відбувся пуск понад 20 зенітних ракет з однієї точки майже одна за одною.

Але, звичайно, це ніяким чином не могла бути система Patriot.

По-перше, батарея Patriot загалом складається з чотирьох пускових установок, на кожній установці по чотири контейнера з ракетами. Тобто батарея може швидко здійснити тільки 16 пусків, і після того має перезаряджатись.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По-друге, пускові установки великі, вони розосереджуються на значній площі, щоб не обмежувати маневр, з однієї точки пуски неможливі, одна установка з однієї точки зробить тільки чотири пуски, після чого змінить позицію.

Тобто заяви про Patriot це черговий російський фейк.

А тепер щодо нібито ураження зенітно-ракетної системи, яка точно не схожа на Patriot.

Вже після завершення пусків десь неподалік ми бачимо вибух.

По-перше, видно, що вибух віддалений від точки запуску на схід від осі спостереження. У камери нема зуму, але вона фіксувала пуски з близької відстані, вони були десь за будинком на який камера спрямована. Вибух віддалений від точки запуску.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По-друге, ураження «Кинджалом» якогось місця у 3 мільйонному Києві зробити непомітно неможливо – там бойова частина у 480 кг. Я не раз викладав на каналі відео вибуху схожої боєголовки від @Точки-У@, якби був удар десь у Києві біля якогось будинку, то було б тисячі свідків через ураження значної кількості будинків та масштабні руйнування. Таке не приховаєш.

Мій висновок: