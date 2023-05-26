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Керівник Microsoft розповів про своє занепокоєння щодо штучного інтелекту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Керівник Microsoft розповів про своє занепокоєння щодо штучного інтелекту
Президент компанії Microsoft Бред Сміт
фото з відкритих джерел

Керівник Microsoft каже, що глибинні фейки викликають найбільше занепокоєння щодо штучного інтелекту

Президент компанії Microsoft Бред Сміт розповів, що його хвилює найбільше у питанні штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.
У промові, спрямованій на розв'язання питання, як найкраще регулювати штучний інтелект голова Microsoft закликав вжити заходів, щоб переконатися, чи люди знають, коли фотографія чи відео справжні, а коли створені штучним інтелектом, потенційно для підлих цілей.

«Нам доведеться розв'язати проблеми, пов’язані з глибокими фейками. Нам доведеться звернути увагу, зокрема, на те, що нас турбує більшість іноземних операцій з кібервпливу, види діяльності, які вже здійснюються урядом Росії, Китаю, Ірану», – зазначив Сміт.

Він додав, що глибинні фейки викликають найбільше занепокоєння у технологіях штучного інтелекту.

Також Бред Сміт закликав до ліцензування найбільш критичних форм штучного інтелекту із зобов’язаннями щодо захисту фізичної безпеки, кібербезпеки, національної безпеки.

 Раніше генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила ChatGPT, закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект. Він дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології.

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Теги: відео штучний інтелект технології

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