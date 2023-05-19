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Соратник Путіна почав залякувати Європу радіоактивної хмарою, яка суне з України

glavcom.ua
Соратник Путіна почав залякувати Європу радіоактивної хмарою, яка суне з України
Патрушев вчергове ствердив, ніби-то Вашингтон «розробляє та вже використовує хімічну та біологічну зброю», зокрема в Україні
фото з відкритих джерел

За словами представника РФ, ніби-то після знищення боєприпасів зі збідненим ураном на території України, утворилася радіаційна хмара

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що після того, як Росія нібито знищила боєприпаси зі збідненим ураном у Тернополі та Хмельницькому, в Україні утворилася радіоактивна хмара. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами представника країни-агресорки, так звана «хмара» вже досягла Польщі, де нібито вже підвищився рівень радіації та рухається далі «у бік Західної Європи». Інших деталей Патрушев не навів, проте поклав провину на США, які «натиснули на своїх сателітів», що призвело до відправки в Україну снарядів зі збідненим ураном.

Патрушев також вчергове ствердив, ніби-то  Вашингтон «розробляє та вже використовує хімічну та біологічну зброю», зокрема в Україні.

Державне атомне агентство Польщі спростувало інформацію про зростання рівня радіації у Люблінському воєводстві. Відомості про «підвищену радіоактивність» в Україні там назвали закидом, наголосивши, що ніякої небезпеки немає. Агентство також додало, що вісмут не використовується в жодній галузі промисловості, у тому числі в озброєнні.

Інформацію про те, що в Польщі зафіксовано підвищення у 6-7 разів рівня вісмуту – нібито продукту розпаду збідненого урану, який використовується в боєприпасах, повідомив ізраїльський політолог Яків Кедмі, доклавши скрін з сайту Люблінської станції контролю. До слова, у лютому Євросоюз вніс його до списку санкцій як прокремлівського пропагандиста.

Також інформацію про «радіацію з України» намагалися поширити у Словаччині. Місцева поліція повідомляла, що джерелом чуток є «російські та словацькі дезінформаційні джерела, вторинна пропаганда Кремля у Словаччині, конкретні особи та облікові записи у Facebook». Влада запевнила, що «радіаційна ситуація на території республіки стандартна, жодних відхилень від щоденних даних не зафіксовано».

До слова, версію радіаційного забруднення назвали «абсолютним фейком» навіть у Держдумі РФ. Депутат країни-агресорки Максим Шингаркін, який у минулому був координатором антиядерного проекту «Грінпіс Росії», заявив, що такого не могло статися «з погляду фізики». За словами політика, «уран не горить від попадання фугасних боєприпасів, забруднити величезну територію, розбомбивши склад із боєприпасами зі збідненого урану, призначених для бронебійної боротьби, неможливо».

Нагадаємо, Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев звинуватив Сполучені Штати Америки в причетності до вбивства російських пропагандистів Дар'ї Дугіної й Владлена Татарського.

Раніше російська пропагандистка і редакторка Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що їй на роботу прислали «бандероль з вибухівкою». Але, як виявилися згодом, у посилці була іграшка для інтимних утіх.

Теги: росія радіація фейк

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