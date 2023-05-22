Які американські стартапи можуть допомогти Україні у війні: дані The New York Times

Комерційні технології знаходять широке застосування у війні проти Росії

Україна отримала значну підтримку від американських технологічних стартапів, які постачають інноваційні воєнні пристрої для боротьби з загрозами на фронті. За допомогою цих нових технологій Україна може ефективно виявляти та перехоплювати ворожі дрони та зброю. Про це розповідає The NY Times у своєму новому матеріалі.

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Один з успішних прикладів – безпілотний апарат, вироблений компанією Fortem зі штату Юта, який отримав прізвисько «Мисливець на шахідів». Він виявляє ворожі дрони та перехоплює їх, використовуючи сітку, що нагадує Людину-павука. Це лише один зі 30 нових продуктів, які українська армія отримала від американських компаній.

Комерційні супутники також грають важливу роль у забезпеченні інформації про рухи військ та виявленні ворожої техніки. Компанії Maxar Technologies, BlackSky і Planet Labs надають фотографічні зображення зон бойових дій.

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Невеликі безпілотні апарати, вироблені американськими компаніями, включаючи AeroVironment, Skydio, Shield AI, Teal Drones, BRINC і Anduril Industries, забезпечують постійне спостереження на передовій, допомагаючи виявляти цілі та переміщення біженців.

Уряд США також надсилає в Україну свої ударні безпілотники, такі як Predator і Reaper, але приватні компанії пропонують менші, дешевші та більш доступні апарати, які можуть бути використані у роях для ефективних атак.

Уряд Сполучених Штатів тривалий час був лідером у космічній галузі, володіючи супутниками, що перевищують можливості комерційних компаній. Проте, п'ять років тому приватні гравці, зокрема Capella, почали запускати менші, дешевші та швидші супутники, що забезпечували частіше покриття земної поверхні, ніж уряд США міг надати.

Міністр інновацій України Михайло Федоров у 2022 році передбачив важливу роль комерційних супутникових знімків у наданні інформації про переміщення військ, зростання військової потужності сусідніх країн та міграційні потоки. Він наголосив на тому, що це перша велика війна, де комерційні дані грають життєво важливу роль.

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Приватні компанії, наприклад AeroVironment, виробляють безпілотні літальні апарати, такі як Switchblade 300 і 600, які використовувалися в Україні. Вони прогнозують значний попит на ці апарати, оскільки можуть виробляти до 16 000 штук щорічно. За словами виконавчого директора AeroVironment Вахіда Навабі, військові все частіше переходять до використання роїв невеликих безпілотників у військових операціях.

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Деякі американські військово-технологічні компанії, зокрема Dedrone і SkySafe, надіслали в Україну продукцію, що дозволяє виявляти та нейтралізувати ворожі безпілотники. Використання програмного забезпечення зі штучним інтелектом, розробленого компанією Palantir, є ще одним революційним досягненням. Воно допомагає українському уряду в наведенні на ціль. Голова компанії Алекс Карп відзначив, що використання застосунків штучного інтелекту у війні є вирішально важливим, оскільки цифрове націлювання забезпечує значну перевагу у ситуації конфлікту.

Деякі експерти попереджають, що штучний інтелект, який використовується в Україні для обробки великих обсягів даних, може мати таку ж руйнівну силу, як і ядерна зброя. За словами радника Пентагону Вілла Ропера, штучний інтелект здатний приймати мільйони рішень перед тим, як людина навіть зрозуміє необхідність таких дій.

«Це означає початок нової ери війни, де технології грають вирішальну роль», – заявляє експерт.

Нові горизонти співпраці

Для полегшення співпраці між стартапами та Пентагоном, адміністрація США може шукати шляхи спрощення процедур закупівель, зменшення бюрократичних перешкод і збільшення прозорості в цьому процесі. Запровадження спеціальних програм або ініціатив, спрямованих на підтримку технологічних стартапів у сфері оборони, може також сприяти їхньому успіху.

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У цьому контексті, постійний діалог, обмін інформацією та співпраця між Пентагоном і стартапами є важливими для успіху обох сторін. Це може включати проведення конференцій, форумів і технологічних виставок, де стартапи можуть презентувати свої інновації, а також зустрічі з представниками Пентагону для обговорення потреб і вимог військових сил.

Крім того, важливо враховувати етичні та правові аспекти розвитку технологій оборони. Пентагон може сприяти створенню регуляторних рамок та етичних принципів, які визначатимуть використання технологій у військових цілях. Це допоможе забезпечити використання технологій оборони згідно з міжнародними нормами та стандартами, а також запобігати можливим негативним наслідкам.

Загалом, співпраця між Пентагоном та стартапами з технологій оборони може виявитися вигідною для обох сторін, прискорюючи інновації, покращуючи військові можливості та забезпечуючи національну безпеку. Продовження партнерства, спрощення процедур та створення сприятливих умов для стартапів можуть сприяти успіху цієї співпраці і забезпечити перевагу США в оборонній сфері.