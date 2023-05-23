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Акаунти у Twitter з мільйонами підписників поширили фейкове фото вибуху біля Пентагону: деталі

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Акаунти у Twitter з мільйонами підписників поширили фейкове фото вибуху біля Пентагону: деталі
Будівля Пентагону в Арлінгтоні, штат Вірджинія
Фото: bloomberg.com

Ймовірно, знімок згенерувала нейромережа. Його публікація вплинула навіть на фондовий ринок

У соцмережах стала вірусною фейкова фотографія вибуху біля будівлі Пентагону. Як пише Bloomberg, публікація цього знімка ненадовго викликала зниження котирувань на фондовому ринку США.

Знімок великого стовпа диму, який, згідно з повідомленнями, підносився біля штаб-квартири Міністерства оборони США в Арлінгтоні, штат Вірджинія, з'явився в соціальній мережі Facebook, пов'язаній з прихильниками теорії змови QAnon, приблизно о 10 ранку за нью-йоркським часом 22 травня.

Дуже швидко фотографія поширилася у Twitter, де її почали репостити облікові записи з мільйонами підписників, які мають верифіковані сині галочки. Серед таких акаунтів були російський пропагандистський канал RT, фінансовий новинний сайт ZeroHedge та обліковий запис Bloomberg Feed. В агентстві Bloomberg заявили, що цей обліковий запис не пов'язаний з ними.

Після RT фото активно почало поширюватися в російських телеграм-каналах.

Російський пропагандистський Telegram канал із більш ніж 1 млн підписників поширює фейк
Російський пропагандистський Telegram канал із більш ніж 1 млн підписників поширює фейк
Фото: Telegram

Поліційне управління Арлінгтона у відповідь на появу знімка повідомило, що жодних вибухів або інших інцидентів поблизу Пентагону не відбувалося і жодної небезпеки для громадян немає.

Журналіст Нік Вотерс з Bellingcat заявив, що фотографія вибуху, ймовірно, була створена штучною нейронною мережею. Він звернув увагу на те, що на знімку спостерігається неприродне злиття паркану та обмежувальних загороджень.

Крім того, він зауважив, що в мережі не з'явилося жодних інших фотографій або відеозаписів від очевидців.Незабаром ЗМІ почали випускати спростування і видаляти фото, після чого Facebook позначив пост з першоджерелом знімка як «неправдиву інформацію» і заблокував доступ до нього.

Соціальна мережа заявила, що фото було «перевірено незалежними фахівцями з перевірки фактів». У момент найбільш активного поширення фото мережею, фондовий індекс S&P 500 понизився на 0,3%, але швидко відновився. За даними Bloomberg, це може бути перший відомий випадок, коли зображення, створене штучним інтелектом, вплинуло на фондовий ринок.

Видання Vice також вказує на те, що система синіх галочок у Twitter може сприяти поширенню дезінформації. Раніше галочки підтверджували автентичність акаунту і довіреність повідомлень. Зараз же вони позначають наявність преміум-підписки Twitter Blue. Ряд експертів вимагають посилення регулювання соцмереж, включаючи вимогу позначати зображення, створені штучним інтелектом, як згенеровані.

 

Теги: росія пропаганда фейк штучний інтелект журналіст ринок Facebook

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