ChatGPT тепер має доступ до інтернету: як скористатись функцією

Ця функція буде доступна для деяких користувачів преміумкласу

Розробники ChatGPT підтвердили, що тепер чат-бот може шукати та використовувати інформацію з Інтернету для надання користувачам актуальних даних. Штучний інтелект не обмежується лише даними, які були на момент вересня 2021 року. Про це повідомляють OpenAI та BBC.

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«Тепер ChatGPT може переглядати інтернет, щоб надати вам актуальну та достовірну інформацію разом із прямими посиланнями на джерела. Він більше не обмежується даними до вересня 2021 року», – йдеться у повідомленні OpenAI.

Зазначається, що ця функція буде доступна для деяких користувачів преміумкласу. Однак за даними OpenAI, всі користувачі зможуть скористатися цією функцією найближчим часом.

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Крім того, невдовзі чат-бот зможе вести голосові розмови з користувачами. Зазначається, що нововведення кардинально змінять спосіб пошуку інформації в Інтернеті.

ChatGPT – це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей. OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

До слова, на початку цього року ChatGPT став найбільш швидкозростаючим споживчим додатком в історії, досягнувши 100 мільйонів активних користувачів щомісяця в січні, перш ніж його витіснив додаток Meta Threads.