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ChatGPT тепер має доступ до інтернету: як скористатись функцією

Діана Гасюк
glavcom.ua
ChatGPT тепер має доступ до інтернету: як скористатись функцією
фото: Reuters

Ця функція буде доступна для деяких користувачів преміумкласу

Розробники ChatGPT підтвердили, що тепер чат-бот може шукати та використовувати інформацію з Інтернету для надання користувачам актуальних даних. Штучний інтелект не обмежується лише даними, які були на момент вересня 2021 року. Про це повідомляють OpenAI та BBC.

«Тепер ChatGPT може переглядати інтернет, щоб надати вам актуальну та достовірну інформацію разом із прямими посиланнями на джерела. Він більше не обмежується даними до вересня 2021 року», – йдеться у повідомленні OpenAI.

Зазначається, що ця функція буде доступна для деяких користувачів преміумкласу. Однак за даними OpenAI, всі користувачі зможуть скористатися цією функцією найближчим часом.

Крім того, невдовзі чат-бот зможе вести голосові розмови з користувачами. Зазначається, що нововведення кардинально змінять спосіб пошуку інформації в Інтернеті.

ChatGPT – це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

До слова, на початку цього року ChatGPT став найбільш швидкозростаючим споживчим додатком в історії, досягнувши 100 мільйонів активних користувачів щомісяця в січні, перш ніж його витіснив додаток Meta Threads.

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Теги: інтернет штучний інтелект відео Threads

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