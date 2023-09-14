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Машини у водяній пастці: столицю накрила потужна злива (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Машини у водяній пастці: столицю накрила потужна злива (відео)
фото: телеграм-канал «Реальний Київ»

У деяких районах випав град

Столицю під вечір, 14 вересня, накрила потужна злива із грозою.  І хоча негода тривала недовго, але встигла наробити клопоту киянам.

Вулиці та дороги міста затопило, а машини опинилися у водяній пастці.

Мешканці Києва почали поширювати відео та фото наслідків негоди у мережі. 

Машини у водяній пастці: столицю накрила потужна злива (відео) фото 1

У деяких районах навіть випав град.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львів накрила сильна негода. Через потужну зливу вулиці практично у всіх районах міста були підтоплені.

Теги: дороги машини негода відео Київ дощ

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