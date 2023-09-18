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ЄС оштрафував TikTok на понад €300 млн за порушення щодо персональних даних

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС оштрафував TikTok на понад €300 млн за порушення щодо персональних даних
фото з відкритих джерел

В компанії додали, що планують додатково оновити свої матеріали щодо конфіденційності

TikTok отримав штраф у розмірі 345 мільйонів євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки особистих даних дітей у Європейському Союзі. Про це повідомляє Reuters.

Уповноважений з питань захисту даних Ірландії (DPC) повідомив, що TikTok порушив ряд законів Європейського Союзу щодо конфіденційності даних у період з 31 липня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Це перший випадок, коли TikTok, що належить ByteDance, отримав догану від DPC, головного регулятора в ЄС для багатьох провідних світових технологічних компаній через розташування їхніх регіональних штаб-квартир в Ірландії.

Представник TikTok заявив, що він не згоден із рішенням, зокрема з розміром штрафу, і що більшість критики більше не актуальні через заходи, запроваджені до початку розслідування DPC у вересні 2021 року.

В компанії додали, що планують додатково оновити свої матеріали щодо конфіденційності, щоб зробити різницю між публічними та приватними обліковими записами більш чіткими.

DPC дав TikTok три місяці, щоб привести всю обробку у відповідність із виявленими порушеннями.

Раніше Білий дім заявив, що з «занепокоєнням» спостерігає за очевидними заборонами на використання деяких офіційних осіб китайського уряду iPhone.

До слова, Повітряні сили Збройних сил України завели сторінку на китайській платформі TikTok.

У відео бійці розповідають про свою роботу, зокрема, для молодої аудиторії. Посиланням на новий блог Повітряні сили поділилися на своєму Telegram-каналі.

Теги: штраф розслідування Telegram TikTok відео

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