Відомий російський курорт охопили масштабні пожежі (відео)

Вогонь оточив готелі на російському курорті

У російському місті Геленджик у Краснодарському краї РФ спалахнула масштабна пожежа. Там розташований морський курорт. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними російських ЗМІ, спалахнули лісові масиви. Вогонь оточив готелі на російському курорті. На місці інциденту працюють пожежники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що площа пожежі досить велика, а Геленджик охопив чорний дим.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 серпня у Москві після вибухів спалахнула пожежа. Про «стовп вогню» повідомили жителі столиці країни-агресорки.