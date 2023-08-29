Відомий російський курорт охопили масштабні пожежі (відео)
Вогонь оточив готелі на російському курорті
У російському місті Геленджик у Краснодарському краї РФ спалахнула масштабна пожежа. Там розташований морський курорт. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними російських ЗМІ, спалахнули лісові масиви. Вогонь оточив готелі на російському курорті. На місці інциденту працюють пожежники.
На опублікованих у мережі кадрах помітно, що площа пожежі досить велика, а Геленджик охопив чорний дим.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 серпня у Москві після вибухів спалахнула пожежа. Про «стовп вогню» повідомили жителі столиці країни-агресорки.
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