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Зеленський відвідав військових біля Бахмута (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав військових біля Бахмута (фото)
Президент докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів
фото: Офіс президента

Зеленський побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Сьогодні, 5 вересня, президент Володимир Зеленський відвідав бойові бригади українських військових, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Він зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ «Лиман» та ОТУ «Соледар».

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Президент докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

Зеленський зазначив, що за підсумками їхніх розмов виникли додаткові питання для Ставки верховного головнокомандувача.

Окрім того, президент нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ «Хортиця», орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги за самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

«Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від серця, від усього українського народу за вашу міцність, за те, що ви бороните нашу державу, наші кордони. За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день. Хочу побажати вам здоров’я і перемоги» - сказав президент під час вручення нагород.

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський Холодний Яр президент транспорт Офіс президента відео Лиман Соледар

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