Нові функції та терміни фінансової звітності: Приватбанк анонсував зміни для клієнтів

Вже у вересні українці отримають нові можливості у додатку фінустанови для смартфонів

ПриватБанк анонсував оновлення мобільної програми «Приват24 для бізнесу» для смартфонів під керуванням Android та IOS. З 18 вересня на клієнтів фінустанови чекають нові правила, а бізнесменів – більш зручний функціонал.

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У меню «Рахунки» клієнти банку зможуть:

подати заявку на відкриття додаткового рахунку;

подати заявку на закриття рахунку;

перейменувати діючі рахунки;

отримати реквізити рахунків та поділитися ними у месенджері.

Доступ до функціонала відкривається в меню «Рахунки – Послуга».

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Меню «Реквізити» закриють, а його функціонал перенесуть у «Рахунки». Щоб поділитися реквізитами, потрібно виконати кілька простих кроків:

«Послуги – Рахунки – три точки – Реквізити рахунку»;

«Загальний залишок – Рахунки»;

«Загальний залишок – виписка».

Меню «Податки»

У цьому меню доступна нова послуга «податки» для отримання від податкової стану розрахунків з бюджетом та сплати податки (меню «Послуги – Податки»).

Меню «Податковий платіж»

Новий тип платежу для сплати податків:

меню «Послуги – Платежі – Створити – Податковий»;

шаблон податкового платежу у меню «Послуги - Шаблони платежів»;

Повторення або копіювання з меню «Виписки».

Крім того, клієнтам фінустанови буде доступний новий розділ «Відеоінструкцій» з навчальними відео. Доступ до нього відкриватиметься через бічне меню. Також виправлять помилку з призначенням платежу при копіюванні.

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У ПриватБанку додали, що з липня цього року терміни подання фінансової звітності бізнес-клієнтами до банку змінилися. Це зроблено для синхронізації зі строками подання звітності до держорганів, що дозволить уникнути зупинки розгляду кредитних заявок.

Таким чином, проміжна фінансова звітність подається не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Річна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком.

Нагадаємо, Приватбанк відновив послугу продажу валюти онлайн через Приват24. Сервіс запрацював після рішення НБУ і дозволяє банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць.