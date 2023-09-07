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Духовний опікун Медведчука досі в Лаврі: в соцмережах спливло непристойне фото

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Духовний опікун Медведчука досі в Лаврі: в соцмережах спливло непристойне фото
Особистий духовник Медведчука та Марченко продовжує жити у Києво-Печерській Лаврі
фото: Сhurch

Духовник також з'являвся у пропагандистській стрічці Марченко 

Особистий духовник родини Медведчука та Марченко продовжує жити у Києво-Печерській Лаврі як чернець Української православної церкви (Московського патріархату). Відповідну заяву зробив виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій у «Радіо Свобода».

Архімандрит Авраамій наголосив: «Оксана Марченко відвідувала Лавру. У неї був духівник, який займався, я так розумію, їхньою родиною загалом. Займався духовною опікою».

Духовний наставник родини Медведчука – архімандрит УПЦ (МП) Даміан (Радзіховський), проживає, за словами Авраамія, у Лаврі. Він з'являвся в одній із серій фільму «Паломниця» Марченка, який вийшов у 2021 році.

Духовний опікун Медведчука досі в Лаврі: в соцмережах спливло непристойне фото фото 1

Фільм пропагує російське православ’я в Україні та його носія, Українську православну церкву, що підпорядкована Московському патріархатові і є частиною Російської православної церкви (РПЦ). На кадрах Радзіховський проводить для Марченко екскурсію лаврськими печерами.

Крім того, журналіст «Схем» Максим Савчук опублікував знімок архімандрита, який поводиться зовсім неналежно до духовного сану. 

У коментарі до фото журналіст написав: «Не коментуватиму саме фото, бо не знаю, що дозволяється, а що не дозволяється духівникам, особливо духівникам родини Медведчука. Додам лише, що Радзіховський купив: у 2020 році - NISSAN ROGUE 2018 р.в., пізніше - MITSUBISHI OUTLANDER 2018 р.в.»  

Духовний опікун Медведчука досі в Лаврі: в соцмережах спливло непристойне фото фото 2

Нагадаємо, виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій припустив, що на території святині завжди працювали російські агенти. Він зазначив, що бачив на території Лаври людей, які дивно поводилися та спілкувалися із духовенством. Він припустив, що, ймовірно, це були представник російських спецслужб.

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Теги: Свобода радіо Оксана Марченко журналіст Києво-Печерська лавра відео духівник

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