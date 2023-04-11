Десять професій, що можуть зникнути через діяльність ChatGPT: кого торкнеться

Згідно з нещодавньою оцінкою Goldman Sachs, генеративний ШІ зможе в тій чи іншій мірі замінити 300 млн працівників по всьому світу

У зоні найбільшого ризику знаходяться «білі комірці»

Як вважають експерти у сфері штучного інтелекту, чат-бот ChatGPT та подібні розробки на основі нейромереж можуть призвести до зникнення низки професій. У зоні найбільшого ризику «білі комірці», повідомляє портал Business Insider.

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На думку фахівців, через розвиток нейромереж, які не претендують на зарплату, відпускні та лікарняні, а працюють у режимі 24/7, можуть повністю зникнути програмісти, журналісти, юридичні радники, маркетологи, вчителі, фінансові аналітики, трейдери, графічні дизайнери, бухгалтера та персонал служби підтримки.

Згідно з нещодавньою оцінкою Goldman Sachs, генеративний ШІ зможе в тій чи іншій мірі замінити 300 млн працівників по всьому світу, що призведе до серйозних проблем на ринку праці. Разом із тим партнер компанії McKinsey Global Institute Ану Мадгавкар упевнений, що нейромережі зможуть допомагати в роботі, проте за ними все одно має наглядати людина – так можна уникнути помилок та упередженості.

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«Ми мусимо розглядати ці інструменти як помічників, але не повну заміна співробітників», – підсумував Мадгавкар.

Між іншим, вчений із США Елієзер Юдковський попередив про загрозу життю всіх людей на Землі через штучний інтелект і у статті для Time закликав відключити будь-які нейромережі для порятунку людства.