Що залишиться людям, коли Штучний Інтелект забере у них роботу?

Світ, як ми очікували, починає змінюватися швидше, ніж наша свідомість готується до нього

У мене для вас погані новини.

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Ви вже знаєте чим займетеся, коли Штучний Інтелект (ШІ) забере Вашу роботу?

Білл Гейтс днями написав чудовий візійний текст про наше майбутнє з ШІ. Деякі тези:

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1. Революція

Розвиток ШІ настільки ж фундаментальний, як створення мікропроцесора, персонального комп'ютера, Інтернету та мобільного телефону.

Це змінить те, як люди працюють, навчаються, подорожують, отримують медичну допомогу та спілкуються один з одним.

Навколо нього переорієнтуватимуться цілі галузі. Компанії відрізнятимуться тим, наскільки добре їх використовують.

2. Персональний помічник

У міру того, як обчислювальна потужність дешевшає, здатність GPT висловлювати ідеї буде все більше нагадувати наявність білого комірця, який допоможе вам з різними завданнями.

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Ви зможете використовувати природну мову, щоб цей агент допомагав вам із плануванням, спілкуванням та електронною комерцією, і він працюватиме на всіх ваших пристроях.

3. Ефективний працівник

Агенту знадобиться доступ до продажу, підтримки, фінансів, графіків продуктів та тексту, що відноситься до компанії.

Він має читати новини, пов'язані із галуззю, в якій працює компанія.

Біл Гейтс вважає, що в результаті співробітники стануть продуктивнішими.

4. Медик

Глобальна охорона здоров'я та освіта – це дві області, в яких існує велика потреба, але не вистачає працівників для задоволення цих потреб.

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Це області, в яких ШІ може допомогти зменшити нерівність, якщо він буде правильно націлений.

Наприклад, багато людей у бідних країнах ніколи не звертаються до лікаря, а ШІ допоможе медичним працівникам, яких вони відвідують, працювати продуктивніше.

5. Вчений

Крім допомоги у догляді ШІ значно прискорять швидкість медичних відкриттів.

Обсяг даних у біології дуже великий, і важко відстежувати всі способи роботи складних біологічних систем.

Вже є програмне забезпечення, яке може переглядати ці дані, робити висновки про шляхи, шукати мішені для патогенів та відповідним чином розробляти ліки.

6. Вчитель

Найближчі 5-10 років програмне забезпечення на основі ШІ, нарешті, виконає обіцянку революціонізувати те, як люди викладають та навчаються.

Він буде знати ваші інтереси та ваш стиль навчання, тому він може адаптувати контент, який вас утримуватиме.

Він буде вимірювати ваше розуміння, помічати, коли ви втрачаєте інтерес, і розуміти, на яку мотивацію ви реагуєте. Це дасть негайний зворотний зв'язок.

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7. Нові загрози

ШІ не обов'язково добре розуміє контекст запиту людини, що призводить до деяких дивних результатів.

ШІ дає неправильні відповіді на математичні завдання, бо мають проблеми з абстрактними міркуваннями.

Є загроза, яка походить від людей, озброєних ШІ. Як і більшість винаходів, штучний інтелект можна використовувати як у благих цілях, так і на зло

Є ймовірність, що ШІ вийде з-під контролю.

Чи може машина вирішити, що люди становлять загрозу, дійти висновку, що її інтереси відрізняються від наших, чи просто перестати піклуватися про нас? Можливо...

У порівнянні з комп'ютером наш мозок працює зі швидкістю равлика: електричний сигнал у мозку рухається зі швидкістю 1/100 000 швидкості сигналу в кремнієвому чіпі! «Сильний» ШІ, як його називають, мабуть, зможить встановлювати свої власні цілі. Якими будуть ці цілі?

Що станеться, якщо вони суперечать інтересам людства?

Чи маємо ми намагатися запобігти розробці сильного ШІ?

Ці питання згодом стануть актуальнішими.

8. Що далі?

Буде вибух компаній, які працюють над новими способами використання ШІ, а також над способами покращення самої технології.

Наприклад, компанії розробляють нові чіпи, які забезпечать величезну обчислювальну потужність, необхідну штучного інтелекту.

Алгоритми, які керують навчанням ШІ, покращуватимуться. Будуть певні області, такі як продажі, де розробники можуть зробити ШІ надзвичайно точними, обмеживши області, в яких вони працюють, і надавши їм багато навчальних даних, специфічних для цих областей.

Незважаючи ні на що, тема ШІ домінуватиме у громадському обговоренні в найближчому майбутньому.

Ми повинні пам'ятати, що тільки на початку того, що може зробити ШІ.

Які б обмеження у нього не були сьогодні, вони зникнуть, перш ніж ми це дізнаємось.

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***

Світ, як ми очікували, починає змінюватися швидше, ніж наша свідомість готується до нього.

І ми лише на початку грандіозних змін. Ви готові до них?