Італія тимчасово блокує ChatGPT через проблеми конфіденційності
Дії Італії є «першим загальнонаціональним обмеженням основної платформи штучного інтелекту з боку демократії
Італія тимчасово блокує програмне забезпечення штучного інтелекту ChatGPT у зв’язку з витоком даних, оскільки розслідується можливе порушення суворих правил захисту даних Європейського Союзу, повідомила агенція AP з посиланням на урядову службу захисту конфіденційності.
Італійські чиновники заявили, що вживають тимчасових заходів, «доки ChatGPT не поважає конфіденційність», зокрема тимчасово обмежують компанію в обробці даних італійських користувачів.
Американська компанія OpenAI, яка розробила чат-бот, повідомила пізно ввечері 31 березня, що «вимкнула ChatGPT для користувачів в Італії на прохання італійської служби захисту конфіденційності, відомої як Garante». Компанія заявила, що вважає, що її методи відповідають європейським законам про конфіденційність, і сподівається незабаром знову зробити ChatGPT доступним.
Дії Італії є «першим загальнонаціональним обмеженням основної платформи штучного інтелекту з боку демократії», сказав Алп Токер, директор групи NetBlocks, яка досліджує доступ до Інтернету в усьому світі.
Станом на лютий 2022 року користувачі повідомляли, що сервіс недоступний щонайменше в Китаї, Росії, Білорусі, Афганістані, Венесуелі та Ірані.
До слова, в Китаї офіційно заборонили користуватися стартапом від Microsoft – ChatGPT. Однак деякі користувачі Інтернету мали доступ до нього за допомогою VPN та сторонніх програм, які пропонували послуги бота.
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