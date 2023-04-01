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Італія тимчасово блокує ChatGPT через проблеми конфіденційності

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Італія тимчасово блокує ChatGPT через проблеми конфіденційності
фото з вільних джерел

Дії Італії є «першим загальнонаціональним обмеженням основної платформи штучного інтелекту з боку демократії

Італія тимчасово блокує програмне забезпечення штучного інтелекту ChatGPT у зв’язку з витоком даних, оскільки розслідується можливе порушення суворих правил захисту даних Європейського Союзу, повідомила агенція AP з посиланням на урядову службу захисту конфіденційності.

Італійські чиновники заявили, що вживають тимчасових заходів, «доки ChatGPT не поважає конфіденційність», зокрема тимчасово обмежують компанію в обробці даних італійських користувачів.

Американська компанія OpenAI, яка розробила чат-бот, повідомила пізно ввечері 31 березня, що «вимкнула ChatGPT для користувачів в Італії на прохання італійської служби захисту конфіденційності, відомої як Garante». Компанія заявила, що вважає, що її методи відповідають європейським законам про конфіденційність, і сподівається незабаром знову зробити ChatGPT доступним.

Дії Італії є «першим загальнонаціональним обмеженням основної платформи штучного інтелекту з боку демократії», сказав Алп Токер, директор групи NetBlocks, яка досліджує доступ до Інтернету в усьому світі.

ChatGPT – чат-бот зі штучним інтелектом, являє собою велику статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів та відлагоджену завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням. На відміну від більшості чат-ботів, ChatGPT запамʼятовує та бере до уваги всі попередні запитання користувача в рамках бесіди. Для запобігання потрапляння в запити до ChatGPT та його відповіді текстів, що містять мову ворожнечі або образи, дані фільтруються, потенційно расистські чи сексистські вислови відхиляються.

Станом на лютий 2022 року користувачі повідомляли, що сервіс недоступний щонайменше в Китаї, Росії, Білорусі, Афганістані, Венесуелі та Ірані.

До слова, в Китаї офіційно заборонили користуватися стартапом від Microsoft – ChatGPT. Однак деякі користувачі Інтернету мали доступ до нього за допомогою VPN та сторонніх програм, які пропонували послуги бота.

Теги: Chat GPT Італія

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