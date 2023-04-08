Проблема штучного інтелекту

Першою якістю людини, яку заклали в ChatGPT, є брехня?

Я вже встиг активно попрацювати з такими програмними продуктами, як ChatGPT – текстовий бот з елементами штучного інтелекту, та ресурсом Midjourney, що створює картинки на замовлення.

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На мою думку, першою якістю людини, яку заклали в ChatGPT є брехня.

Розробники настільки бояться, і це логічно, що цей інструмент може бути використаний в політиці та розвідці сторонніми країнами, що розробили алгоритм брехні, коли на запит про якісь сучасні події чи ім'я чат починає видавати неправдиві історії, небувальщину, але дуже переконливо та правдиво.

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Я певен, що самі розробники мають унікальні можливості, а отже і служби розвідки Заходу.

До речі, на брехні зловили одного з редакторів Нового Каналу, який скориставшись чатом GPT писав статтю та розмістив небувалий життєпис українського письменника Олеся Гончара, де вся його біографія виявилася брехнею...

Але, якщо ви вмієте правильно робити команди та запити, то такі засоби, як ChatGPT та Midjourney, можуть стати вам в нагоді.

Текст робився в СhatGpt, він також створив запит на створення ілюстрації до цього тексту в нейромережі Midjourney.

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Це все ще не досканало, але окреслює майбутнє...

Виставляю, як є.