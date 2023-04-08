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Штучний інтелект ChatGPT і Midjourney навчили імітувати померлих родичів

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Штучний інтелект ChatGPT і Midjourney навчили імітувати померлих родичів
Штучний інтелект ChatGPT і Midjourney навчили імітувати померлих родичів
фото з відкритих джерел

Фахівці використали Midjourney для створення гіперреалістичного образу померлої та ChatGPT для відтворення рухомого зображення бабусі

З наближенням національного фестивалю Цін Мін деякі похоронні компанії Китаю використовують ChatGPT і Midjourney, щоб імітувати особистість, зовнішність, голос і навіть спогади померлого.

Це робиться для того, щоб люди могли ще раз пережити теплі моменти зі своїми близькими, які покинули цей світ.

Компанія Shanghai Fushouyun, яка пропонує такі цифрові похоронні послуги, провела свої перші ШІ-ритуали ще у січні 2022 року.

Послугою скористався відомий китайський блогер Wu Wuliu, який втратив бабусю. Чоловік поділився емоційним досвідом від створення цифрового двійника померлої і розповів, що до процесу були залучені технології синтезу мовлення. Також фахівці використали Midjourney для створення гіперреалістичного образу померлої та ChatGPT для відтворення рухомого зображення бабусі.

Блогер розповів, що виріс у неповній сім'ї та висловив жаль про те, що не побачив бабусю перед смертю, адже саме вона разом з батьком його виховали. Тому він вирішив використати ШІ, щоб востаннє поговорити з нею.

«Ми прагнемо донести, що смерть – це не кінець життя. Люди хочуть використовувати ШІ для відтворення образів рідних та коханих, тому що їм потрібно вивільнити свої емоції. Щоправда, з такими технологіями слід бути обережними, адже потік емоцій може спровокувати неконтрольовану реакцію у людини, яка горює», – зазначив  виконавчий директор похоронної агенції Fushouyun Юй Хао.

Деякі похоронні компанії заявили, що отримали позитивні відгуки про використання ШІ, і зараз розглядають технології, які допоможуть людям попрощатися зі своїми домашніми улюбленцями.

Між іншим, британський кіномонтажер Дункан Томсен показав, як би виглядали відомі історичні постаті в наші часи, за допомогою можливостей штучного інтелекту – Ісуса, Клеопатри, Єлизавети І, Наполеона.

Теги: штучний інтелект технології

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