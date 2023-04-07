Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей

Проєкт показав, як би відомі історичні постаті робили селфі у наш час

Героями проєкту стали відомі правителі та навіть доісторичні люди

Британський кіномонтажер Дункан Томсен показав, як би виглядали відомі історичні постаті в наші часи. Він скористався можливостями штучного інтелекту і не просто створив серію портретів видатних людей минулого – Ісуса, Клеопатри, Єлизавети І, Наполеона – але й попросив алгоритм представити їх у вигляді селфі. Про це повідомляє Talker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для цього він скористався системою Midjourney, яка працює через додаток Discord. За словами Томсена, він витратив цілий місяць на те, щоби розробити формули підказок, правильний спосіб спілкування з ШІ та фотографічні елементи, щоби зрештою отримати кадри, схожі саме на селфі. Зображення, які у нього вийшли, чоловік назвав веселими.

Христос з апостолами під час Таємної вечері фото: Duncan Thomsen

Клеопатра та її піддані фото: Duncan Thomsen

«Результати кумедні, і всі, з ким я ділився своєю роботою, не можуть повірити, наскільки реальними виглядають фотографії», – зізнався автор проєкту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Королева Англії Єлизавета І з придворними фото: Duncan Thomsen

Наполеон та його солдати перед початком битви біля Ватерлоо 18 червня 1815 року фото: Duncan Thomsen

Зараз Томсен вважає, що його підхід можна використовувати, щоби викладати історію дітям.

Селфі австралопітеків фото: Duncan Thomsen

Англійські воїни святкують перемогу в битві під Азенкуром 25 жовтня 1415 року фото: Duncan Thomsen

Дункан Томпсен стверджує, що ця технологія може бути використана у школах як новий спосіб навчання та залучення дітей до світової історії – адже це схоже на подорож у часі без машини часу.

Нагадаємо, що вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект. Бізнесмени Ілон Маск та Стів Возняк, за його словами, недостатньо серйозно оцінюють ситуацію.

До слова, компанія Sony випустила новий 3D-монітор під назвою ELF-SR2. Для перегляду зображення на ньому не потрібні спеціальні окуляри або гарнітури віртуальної реальності.