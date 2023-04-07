Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей
Героями проєкту стали відомі правителі та навіть доісторичні люди
Британський кіномонтажер Дункан Томсен показав, як би виглядали відомі історичні постаті в наші часи. Він скористався можливостями штучного інтелекту і не просто створив серію портретів видатних людей минулого – Ісуса, Клеопатри, Єлизавети І, Наполеона – але й попросив алгоритм представити їх у вигляді селфі. Про це повідомляє Talker.
Для цього він скористався системою Midjourney, яка працює через додаток Discord. За словами Томсена, він витратив цілий місяць на те, щоби розробити формули підказок, правильний спосіб спілкування з ШІ та фотографічні елементи, щоби зрештою отримати кадри, схожі саме на селфі. Зображення, які у нього вийшли, чоловік назвав веселими.
«Результати кумедні, і всі, з ким я ділився своєю роботою, не можуть повірити, наскільки реальними виглядають фотографії», – зізнався автор проєкту.
Зараз Томсен вважає, що його підхід можна використовувати, щоби викладати історію дітям.
Дункан Томпсен стверджує, що ця технологія може бути використана у школах як новий спосіб навчання та залучення дітей до світової історії – адже це схоже на подорож у часі без машини часу.
Нагадаємо, що вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект. Бізнесмени Ілон Маск та Стів Возняк, за його словами, недостатньо серйозно оцінюють ситуацію.
До слова, компанія Sony випустила новий 3D-монітор під назвою ELF-SR2. Для перегляду зображення на ньому не потрібні спеціальні окуляри або гарнітури віртуальної реальності.
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