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Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей
Проєкт показав, як би відомі історичні постаті робили селфі у наш час
фото: Duncan Thomsen

Героями проєкту стали відомі правителі та навіть доісторичні люди 

Британський кіномонтажер Дункан Томсен показав, як би виглядали відомі історичні постаті в наші часи. Він скористався можливостями штучного інтелекту і не просто створив серію портретів видатних людей минулого – Ісуса, Клеопатри, Єлизавети І, Наполеона – але й попросив алгоритм представити їх у вигляді селфі. Про це повідомляє Talker. 

Для цього він скористався системою Midjourney, яка працює через додаток Discord. За словами Томсена, він витратив цілий місяць на те, щоби розробити формули підказок, правильний спосіб спілкування з ШІ та фотографічні елементи, щоби зрештою отримати кадри, схожі саме на селфі. Зображення, які у нього вийшли, чоловік назвав веселими.

Христос з апостолами під час Таємної вечері
Христос з апостолами під час Таємної вечері
фото: Duncan Thomsen
Клеопатра та її піддані
Клеопатра та її піддані
фото: Duncan Thomsen

«Результати кумедні, і всі, з ким я ділився своєю роботою, не можуть повірити, наскільки реальними виглядають фотографії», – зізнався автор проєкту.

Королева Англії Єлизавета І з придворними
Королева Англії Єлизавета І з придворними
фото: Duncan Thomsen
Наполеон та його солдати перед початком битви біля Ватерлоо 18 червня 1815 року
Наполеон та його солдати перед початком битви біля Ватерлоо 18 червня 1815 року
фото: Duncan Thomsen

Зараз Томсен вважає, що його підхід можна використовувати, щоби викладати історію дітям.

Селфі австралопітеків
Селфі австралопітеків
фото: Duncan Thomsen
Англійські воїни святкують перемогу в битві під Азенкуром 25 жовтня 1415 року
Англійські воїни святкують перемогу в битві під Азенкуром 25 жовтня 1415 року
фото: Duncan Thomsen

Дункан Томпсен стверджує, що ця технологія може бути використана у школах як новий спосіб навчання та залучення дітей до світової історії – адже це схоже на подорож у часі без машини часу.

Нагадаємо, що вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект. Бізнесмени Ілон Маск та Стів Возняк, за його словами, недостатньо серйозно оцінюють ситуацію.

До слова, компанія Sony випустила новий 3D-монітор під назвою ELF-SR2. Для перегляду зображення на ньому не потрібні спеціальні окуляри або гарнітури віртуальної реальності.

 

Теги: селфі штучний інтелект

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Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей
Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей
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