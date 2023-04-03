Вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект

Бізнесмени Ілон Маск та Стів Возняк недостатньо серйозно оцінюють ситуацію

Вчений із США Елієзер Юдковський попередив про загрозу життю всіх людей на Землі через штучний інтелект і у статті для Time закликав відключити будь-які нейромережі для порятунку людства.

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У матеріалі під назвою «Недостатньо призупинити розробку ШІ. Нам потрібно закрити все це», фахівець зазначив, що бізнесмени Ілон Маск та Стів Возняк недостатньо серйозно оцінюють ситуацію.

«Багато дослідників, занурених у ці проблеми, в тому числі і я, очікують, що найбільш вірогідним результатом створення надлюдськи розумного ШІ за будь-яких обставин, що віддалено нагадують нинішні, буде те, що буквально всі на Землі помруть», – підкреслив Юдковський.

За його словами, штучний інтелект не дбає про розумне життя в цілому, людство ще далеке від впровадження подібних технологій.

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Вчений запропонував безстроково заборонити у всьому світі використання ШІ, у тому числі для урядів та збройних сил. Він наголосив, що при отриманні даних розвідки про будівництво кластера графічних процесів у тій чи іншій країні необхідно бути готовими до знищення центру обробки даних за допомогою авіаудару.

До слова, поліцейська служба Європейського союзу (Європол) опублікувала терміновий звіт, у якому попереджає, що ChatGPT та інші системи зі штучним інтелектом можуть бути використані для онлайн-шахрайства та інших кіберзлочинів