Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект
фото ілюстративне

Бізнесмени Ілон Маск та Стів Возняк недостатньо серйозно оцінюють ситуацію

Вчений із США Елієзер Юдковський попередив про загрозу життю всіх людей на Землі через штучний інтелект і у статті для Time закликав відключити будь-які нейромережі для порятунку людства.

У матеріалі під назвою «Недостатньо призупинити розробку ШІ. Нам потрібно закрити все це», фахівець зазначив, що бізнесмени Ілон Маск та Стів Возняк недостатньо серйозно оцінюють ситуацію.

«Багато дослідників, занурених у ці проблеми, в тому числі і я, очікують, що найбільш вірогідним результатом створення надлюдськи розумного ШІ за будь-яких обставин, що віддалено нагадують нинішні, буде те, що буквально всі на Землі помруть», – підкреслив Юдковський.
За його словами, штучний інтелект не дбає про розумне життя в цілому, людство ще далеке від впровадження подібних технологій.

Вчений запропонував безстроково заборонити у всьому світі використання ШІ, у тому числі для урядів та збройних сил. Він наголосив, що при отриманні даних розвідки про будівництво кластера графічних процесів у тій чи іншій країні необхідно бути готовими до знищення центру обробки даних за допомогою авіаудару.

До слова, поліцейська служба Європейського союзу (Європол) опублікувала терміновий звіт, у якому попереджає, що ChatGPT та інші системи зі штучним інтелектом можуть бути використані для онлайн-шахрайства та інших кіберзлочинів

Теги: штучний інтелект наука

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штучний інтелект змусить людей мислити по-новому
Що залишиться людям, коли Штучний Інтелект забере у них роботу?
29 березня, 17:13
Українська культура страждала протягом тривалого часу
Величезна загроза для української культури
25 березня, 19:00
Україні потрібні науковці
Про проблему повернення людей на прикладі науки
22 березня, 18:40
Наукові звання в Україні давно купляють недобросовістні громадяни
Що не так з науковими званнями в Україні
24 березня, 20:00
У КНР штучний інтелект побудував військовий корабель: швидкість технології шокує
У КНР штучний інтелект побудував військовий корабель: швидкість технології шокує
14 березня, 18:08
США розробляють «невидиму ракету»: стали відомі подробиці проекту
США розробляють «невидиму ракету»: стали відомі подробиці проекту
14 березня, 21:11
фото ілюстративне
Мова спілкування впливає на мозок людини – дослідження
28 березня, 01:04
фото: мон україни
До Антарктиди прибула нова експедиційна група з України (фото)
29 березня, 01:41
Учені знайшли найглибоководнішу рибу у світі
Учені знайшли найглибоководнішу рибу у світі (відео)
Сьогодні, 03:30

HiTech

Вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект
Вчений попередив про загрозу людству через штучний інтелект
Італія тимчасово блокує ChatGPT через проблеми конфіденційності
Італія тимчасово блокує ChatGPT через проблеми конфіденційності
Як шахраї використовують ChatGPT: Європол опублікував терміновий звіт
Як шахраї використовують ChatGPT: Європол опублікував терміновий звіт
В Україні з’явиться гра про російську облогу Маріуполя
В Україні з’явиться гра про російську облогу Маріуполя
Мінцифри повідомило, скільки коштів витрачається з держбюджету на Starlink
Мінцифри повідомило, скільки коштів витрачається з держбюджету на Starlink
Власне виробництво. Які нові антидронові рушниці отримають ЗСУ
Власне виробництво. Які нові антидронові рушниці отримають ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Хмельницькому московські попи побили військового (відео)
51K
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
15K
Кінець спорту. Як Міжнародний олімпійський комітет сприяє агресії Путіна
15K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
6282
«Квартал 95» висміяв Тищенка: нардеп накинувся на Кошового (відео)
5285
«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу у Хмельницькому

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту