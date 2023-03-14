У КНР штучний інтелект побудував військовий корабель: швидкість технології шокує

Штучний інтелект застосували у суднобудівній промисловості Китаю, щоб збільшити швидкість виробництва військових кораблів

Штучний інтелект у КНР за один день виконав майже річний обсяг роботи людини і в 300 разів швидше за людину спроектував системи для військового корабля. Про це пише видання South China Morning Post.

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Дослідницька група, фінансована китайськими військовим відомством, каже: вони використали штучний інтелект для розробки електричної схеми військового корабля з безпрецедентною швидкістю та точністю.

За даними команди з Китайського дослідницького центру проектування кораблів, розробнику штучного інтелекту знадобився день, щоб виконати роботу, яка зайняла у людей, використовуючи найсучасніші доступні комп’ютерні інструменти, у 300 разів більше – або майже рік.

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Фахівці з китайського центру проектування та дослідження переконують: помилки інженерів під час проектування є неминучими, а на пошук та усунення неточностей може піти дуже багато часу, до того ж постійно змінюються вимоги до суден, а це потрібно враховувати у роботі. Тож для швидкого усунення неточностей вчені створили спеціальний алгоритм з урахуванням штучного інтелекту.

Конструктор працює під керівництвом людини: використовуючи знання та досвід проектування кораблів за багато десятиліть він розробляє проект відповідно до нових конструкторських рішень. Такий підхід суттєво скоротив кількість людських ресурсів та усунув помилки у 100% випадків, заявили експерти.

Дослідники переконують, що хоча є можливості для вдосконалення, розробник штучного інтелекту уже «готовий до інженерних застосувань» у суднобудівній промисловості Китаю, щоб збільшити швидкість виробництва військових кораблів.