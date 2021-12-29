«Дія» сповіщатиме українців про судові засідання

Нововведення дозволить запобігти ситуаціям, коли учасник процесу не отримує вчасно судове повідомлення звичайною поштою

У мобільному додатку»Дія» розпочався бета-тест сповіщень про судові слухання, де користувач виступає однією зі сторін. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили бета-тест сповіщень про судові засідання, які стосуються вас. Ще більше працюємо над захистом українців. Турбуємося, щоб ви не пропустили нічого важливого», – розповів міністр.

За його словами, нововведення дозволить запобігти ситуаціям, коли учасник процесу не отримує вчасно судове повідомлення звичайною поштою.

«У багатьох були ситуації, коли ви не знали, що слухається справа у суді, де ви є учасником. Тепер усе зміниться. Ви заздалегідь отримаєте повідомлення про те, яка судова суперечка та ким ви виступаєте в суді – позивачем або відповідачем», – пояснив посадовець.

За словами Федорова, для того, щоб скористатися новою функцію, не потрібно оновлювати програму – для цього достатньо лише увімкнути у налаштуваннях опцію «Дозволити повідомлення».

Раніше повідомлялося, що «Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій.

19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Також «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит.

Раніше міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.