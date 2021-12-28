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    Хто став найефективнішим міністром 2021 року: оприлюднено дослідження

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    Очільник Міністрства цифрової трансформації України є наймолодшими міністром в історії незалежної України - Хто став найефективнішим міністром 2021 року: оприлюднено дослідження
    Очільник Міністрства цифрової трансформації України є наймолодшими міністром в історії незалежної України
    фото з відкритих джерел

    До трійки лідерів за кількстю виконаних обіцянок також увійшли очільники Міністерств культури та соціальної політики

    Найбільш ефективним з-поміж українських урядовців за результатами 2021 року виявився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це свідчать результати дослідження, проведеного виданням «Слово і діло».

    За час на посаді Федоров зміг виконати 130 обіцянок, тобто 49%. У процесі реалізації, разом з програмними, у нього залишається ще 90 обіцянок (34%). А от не вдалося реалізувати Федорову 46 обіцянок (17%).

    інфографіка: slovoidilo.ua

    інфографіка: slovoidilo.ua

    Також до трійки лідерів за кількістю виконаних зобов’язань увійшли міністерка соціальної політики із 41 виконаною обіцянкою (43%) та міністр культури Олександр Ткаченко, якому вдалося реалізувати 52 взятих зобов’язання (42%).

    Зазначимо, Михайло Федоров перебуває на посаді віцепрем’єра та міністра цифрової трансформації України з 29 серпня 2019 року. Він є ініціатором впровадження електронного сервісу державних послуг «Дія».

    Під час президентської виборчої кампанії 2019 року Федоров був керівником digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Також Федоров є наймолодшим міністром в історії української політики (наразі йому 30 років).

    Також варто зазначити, що голова уряду Денис Шмигаль реалізував 309 обіцянок (35%), 493 обіцянки (56%) ще перебувають у процесі, 9% обіцянок глава уряду не виконав. Варто враховувати, що така кількість обіцянок обумовлена тим, що за прем’єром закріплені всі обіцянки з програми уряду.

    Раніше повідомлялося, що «Дія» запускає у тестовому режимі функцію онлайн-прописки.

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    Теги: міністр рейтинг Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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    Хто став найефективнішим міністром 2021 року: оприлюднено дослідження