Хто став найефективнішим міністром 2021 року: оприлюднено дослідження

До трійки лідерів за кількстю виконаних обіцянок також увійшли очільники Міністерств культури та соціальної політики

Найбільш ефективним з-поміж українських урядовців за результатами 2021 року виявився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це свідчать результати дослідження, проведеного виданням «Слово і діло».

За час на посаді Федоров зміг виконати 130 обіцянок, тобто 49%. У процесі реалізації, разом з програмними, у нього залишається ще 90 обіцянок (34%). А от не вдалося реалізувати Федорову 46 обіцянок (17%).

інфографіка: slovoidilo.ua

Також до трійки лідерів за кількістю виконаних зобов’язань увійшли міністерка соціальної політики із 41 виконаною обіцянкою (43%) та міністр культури Олександр Ткаченко, якому вдалося реалізувати 52 взятих зобов’язання (42%).

Зазначимо, Михайло Федоров перебуває на посаді віцепрем’єра та міністра цифрової трансформації України з 29 серпня 2019 року. Він є ініціатором впровадження електронного сервісу державних послуг «Дія».

Під час президентської виборчої кампанії 2019 року Федоров був керівником digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Також Федоров є наймолодшим міністром в історії української політики (наразі йому 30 років).

Також варто зазначити, що голова уряду Денис Шмигаль реалізував 309 обіцянок (35%), 493 обіцянки (56%) ще перебувають у процесі, 9% обіцянок глава уряду не виконав. Варто враховувати, що така кількість обіцянок обумовлена тим, що за прем’єром закріплені всі обіцянки з програми уряду.

Раніше повідомлялося, що «Дія» запускає у тестовому режимі функцію онлайн-прописки.

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