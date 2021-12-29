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    Обіцянки-цяцянки. Які міністри були найменш ефективними в 2021 році

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    Упродовж року в уряді Дениса Шмигаля відбулося декілька кадрових перестановок - Обіцянки-цяцянки. Які міністри були найменш ефективними в 2021 році
    Упродовж року в уряді Дениса Шмигаля відбулося декілька кадрових перестановок
    фото: kmu.gov.ua

    За весь час роботи на посадах, члени уряду Шмигаля дали 2 018 обіцянок

    За результатами 2021 року найменшу кількість своїх обіцянок виконали міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков, керівник МВД Денис Монастирський, а також голова Мінекономіки Юлія Свириденко та міністр оборони Олексій Резніков. Про це йдеться у дослідженні, проведеному виданням «Слово і діло».

    Зокрема Ірина Верещук менше ніж за два місяці на посаді встигла виконати 4 обіцянки (14%), інші 25 перебувають у процесі виконання. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, якого призначили на посаду у травні, виконав 4% своїх обіцянок, решта ‒ у процесі.

    інфографіка: slovoidilo.ua

    інфографіка: slovoidilo.ua

    Також менше ніж 10% зобов'язань виконали міністри, яких нещодавно призначили на посади: голова МВС Денис Монастирський (9%), голова Мінекономіки Юлія Свириденко (4%) та міністр оборони Олексій Резніков (5%).

    Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін та виконувач обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець ще не встигли себе проявити та почати виконувати обіцянки, адже їх призначили у листопаді цього року.

    Загалом за весь час роботи на посадах, в уряді Шмигаля дали 2 018 обіцянок. Найбільш ефективним з-поміж українських урядовців за результатами року виявився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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    Теги: Кабмін МВС міністр Мінекономіки рейтинг Павло Рябікін Олексій Резніков МВД Михайло Федоров Ірина Верещук Олександр Кубраков Денис Монастирський Юлія Свириденко
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    Обіцянки-цяцянки. Які міністри були найменш ефективними в 2021 році