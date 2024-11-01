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Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT
Маск спілкується із інвесторами з Близького Сходу про залучення коштів для своєї компанії
фото із відкритих джерел

Маск звернувся до інвесторів у Катарі та Саудівській Аравії щодо підтримки його стартапу зі штучним інтелектом

Американський підприємець Ілон Маск веде переговори з деякими з найбільших інвесторів на Близькому Сході щодо залучення коштів для свого стартапу в галузі штучного інтелекту xAI. Про це пише Financial Times.

Вартість проєкту може сягнути $45 млрд. «За словами людей, знайомих з перебігом переговорів, xAI веде переговори з інвесторами про залучення нових коштів… Маск звернувся до інвесторів у Катарі та Саудівській Аравії з проханням підтримати його стартап у галузі штучного інтелекту. Він також спілкувався з нинішніми інвесторами, включаючи Sequoia Capital та Valor Equity Partners», – пише видання.

За словами двох джерел, інвесторам було запропоновано потенційну оцінку в $45 млрд, що майже вдвічі перевищує рівень фінансування, досягнутий цього літа. Цього тижня Маск виступив на конференції в Саудівській Аравії «Ініціатива майбутніх інвестицій», де порушив це питання.

«Ці хлопці (Саудівська Аравія, – «Главком») завжди готові вести розмову про нові інвестиційні можливості. Він будує одну з небагатьох масштабних компаній у галузі штучного інтелекту», – сказало джерело, знайоме з переговорами Маска із саудівськими інвесторами.

Нагадаємо, очільник Tesla та SpaceX, власник мережі Х, мільярдер Ілон Маск «масово пропонує» свою сперму жінкам, якщо вони згодні народити дитину від нього. Для цього він облаштовує сімейний маєток у Техасі. Зазначається, що Маск почав робити такі пропозиції ще минулого року, коли на званій вечері пропонував власну сперму колишній кандидатці у віцепрезиденти США Ніколь Шанаган. 

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Теги: Саудівська Аравія фінансування Tesla Ілон Маск SpaceX штучний інтелект переговори

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