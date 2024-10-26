Глава NASA закликав розслідувати інформацію про постійне спілкування Путіна та Маска

Маск міг раніше постійно спілкуватись з Путіним

За інформацією американських ЗМІ, Ілон Маск та диктатор Володимир Путін з 2022 року часто спілкуються



Адміністратор NASA Білл Нельсон у п’ятницю, 25 жовтня, закликав провести розслідування інформації, оприлюдненої ЗМІ, щодо того, що засновник SpaceX Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні зв’язки з кінця 2022 року. Про це повідомляє CNN.

Він підкреслив, що ця інформація викликає занепокоєння з приводу національної безпеки, оскільки зв'язки SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до секретної урядової інформації та даних американської розвідки.

«Я не знаю, чи правдива ця історія. Я вважаю, що це слід дослідити. Якщо правдива історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій», – сказав Нельсон.

Маск не відповів на запит про коментарі.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, американський бізнесмен Ілон Маск підтримує регулярні контакти з Володимиром Путіним з кінця 2022 року, обговорюючи питання особистого, бізнесового та геополітичного характеру.

Згідно з даними видання, одного разу Путін звертався до Маска з проханням не активувати супутниковий інтернет Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

Уряд США, схоже, намагається приховати інформацію про контакти Маска з Кремлем, оскільки кілька чиновників Білого дому заявили, що не мають про них відомостей. Ця ситуація є чутливою через активну участь Маска в кампанії Дональда Трампа на фоні наближення президентських виборів.

Уряд стикається з дилемою, оскільки залежить від технологій Маска: SpaceX запускає критично важливі супутники для національної безпеки і транспортує астронавтів для NASA.

Джерела видання зазначили, що Маск і Путін підтримують зв’язок з жовтня 2022 року, коли Маск почав критикувати військову допомогу Україні.

Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що той спілкувався з Маском лише один раз щодо «космосу, а також поточних і майбутніх технологій». У жовтні 2022 року Маск також заявив, що обговорював з Путіним космос лише одного разу, приблизно в квітні 2021 року.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея для зареєстрованих виборців у «ключових» штатах, переможцям якої виплачується по $1 млн, може порушувати федеральний закон.

До слова, раніше стало відомо, що глава компаній SpaceX, Tesla і власник платформи X мільярдер Ілон Маск останніми роками таємно фінансував консервативну політичну групу – ще до того, як відкрито підтримав переобрання 45-го президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.