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ЗМІ назвали приблизну суму, яку Маск вже витратив на кампанію Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЗМІ назвали приблизну суму, яку Маск вже витратив на кампанію Трампа
Журналісти зауважують, що Маск відіграє безпрецедентну для політичного донора роль у кампанії 2024 року
фото з відкритих джерел

«Ці внески демонструють, як Маск розширює свою мережу політичного впливу, включно з потенційним майбутнім президентом»

Американський бізнесмен Ілон Маск цього року витратив щонайменше 132 мільйони доларів на кампанію Дональда Трампа та інших республіканців. Про це повідомляє Bloomberg.

«Такий рівень пожертвувань підняв його у верхній ешелон політичних донорів, зробивши Маска одним з найактивніших спонсорів 2024 року. Ці внески демонструють, як Маск розширює свою мережу політичного впливу, включно з потенційним майбутнім президентом і членами Конгресу», – йдеться у матеріалі.

Журналісти зауважують, що Маск відіграє безпрецедентну для політичного донора роль у кампанії 2024 року.

Нагадаємо, адміністратор NASA Білл Нельсон закликав провести розслідування інформації, оприлюдненої ЗМІ, щодо того, що засновник SpaceX Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні зв’язки з кінця 2022 року. Він підкреслив, що ця інформація викликає занепокоєння з приводу національної безпеки, оскільки зв'язки SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до секретної урядової інформації та даних американської розвідки.

Також Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея для зареєстрованих виборців у «ключових» штатах, переможцям якої виплачується по $1 млн, може порушувати федеральний закон

До слова, раніше стало відомо, що глава компаній SpaceX, Tesla і власник платформи X мільярдер Ілон Маск останніми роками таємно фінансував консервативну політичну групу – ще до того, як відкрито підтримав переобрання 45-го президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

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Теги: путін лотерея президент SpaceX Ілон Маск Tesla розслідування закон Міністерство юстиції бізнесмен

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