Будівництво міста на Марсі: Маск розкрив головну перепону

Ілон Маск повідомив вартість будівництва на Марсі

Людство зможе почати підкорювати інші планети лише після того, як удосконалить ракетні та космічні технології приблизно в тисячу разів. Про це заявив американський підприємець, а також власник компанії SpaceX Ілон Маск у соцмережах.

Бізнесмен підкреслив, що зараз відправка корисного вантажу, наприклад, на Марс коштує близько мільярда доларів. При цьому ціна лише зростає, а не зменшується. У таких умовах будівництво міста на червоній планеті виявиться надто дорогим.

Since your handle is “Whole Mars”, perhaps this lengthy reply is apropos:



Getting the cost per ton to the surface of Mars low enough that humanity has the resources to make life multiplanetary requires a roughly 1000X improvement in rocket & spacecraft technology.



Recent US… https://t.co/BdasygYS5q — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2024

«Для будівництва міста на Марсі, ймовірно, знадобиться щонайменше мільйон тонн обладнання, що вимагатиме понад 1 000 трлн доларів. Це, очевидно, неможливо, враховуючи, що ВВП США становить лише 29 трлн. доларів», – написав Маск.

Але вихід таки є. Якщо людство зможе вдосконалити технології та здешевити їх приблизно в тисячу разів, то загальна вартість значно знизиться. І тоді план буде цілком реалізованим.

Раніше генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса.Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього.