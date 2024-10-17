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Будівництво міста на Марсі: Маск розкрив головну перепону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Будівництво міста на Марсі: Маск розкрив головну перепону
Удосконалення ракетних технологій у 1000 разів може знизити вартість будівництва міста на Марсі
фото із відкритих джерел

 Ілон Маск повідомив вартість будівництва на Марсі

Людство зможе почати підкорювати інші планети лише після того, як удосконалить ракетні та космічні технології приблизно в тисячу разів. Про це заявив американський підприємець, а також власник компанії SpaceX Ілон Маск у соцмережах. 

Бізнесмен підкреслив, що зараз відправка корисного вантажу, наприклад, на Марс коштує близько мільярда доларів. При цьому ціна лише зростає, а не зменшується. У таких умовах будівництво міста на червоній планеті виявиться надто дорогим.

«Для будівництва міста на Марсі, ймовірно, знадобиться щонайменше мільйон тонн обладнання, що вимагатиме понад 1 000 трлн доларів. Це, очевидно, неможливо, враховуючи, що ВВП США становить лише 29 трлн. доларів», – написав Маск.

Але вихід таки є. Якщо людство зможе вдосконалити технології та здешевити їх приблизно в тисячу разів, то загальна вартість значно знизиться. І тоді план буде цілком реалізованим.

Раніше генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса.Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього.

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Теги: будівництво технології Ілон Маск SpaceX

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