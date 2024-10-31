Суд викликав Маска у справі про роздачу грошей виборцям

Маск пообіцяв щодня виплачувати по $1 млн випадковому виборцю, який підпише його петицію

Прокуратура назвала роздачу призів від America PAC Маска, яка підтримує Трампа, «незаконною лотереєю»

Суд у Філадельфії зобов’язав Ілона Маска відвідати судове засідання після того, як мільярдер пообіцяв до дня виборів у США щодня виплачувати по $1 млн випадковому виборцю, який підписав петицію його протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США. Про це повідомило Reuters.

«Суд зобов'язав усі сторони, включно з Ілоном Маском, прибути у четвер на судове засідання у Філадельфії. Процес пов'язаний із позовом, мета якого перешкодити політичному комітету дій, який контролює мільярдер, виділенню 1 млн доларів зареєстрованим виборцям США в штатах, що вагаються, перед виборами 5 листопада», – йдеться в матеріалі.

Окружна прокуратура Філадельфії подала позов у понеділок. Вона назвала роздачу призів від America PAC Маска, яка підтримує кандидата в президенти США Дональда Трампа, «незаконною лотереєю», яка спокусила мешканців Пенсильванії ділитися персональними даними.

Слухання по справі було перенесено з п'ятниці на ранок четверга.

Видання звернулося до представників America PAC, а також Ілона Маска по коментар, але вони не відповіли на запити.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, американський бізнесмен Ілон Маск цього року витратив щонайменше 132 мільйони доларів на кампанію Дональда Трампа та інших республіканців.

Раніше адміністратор NASA Білл Нельсон закликав провести розслідування інформації, оприлюдненої ЗМІ, щодо того, що засновник SpaceX Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні зв’язки з кінця 2022 року. Він підкреслив, що ця інформація викликає занепокоєння з приводу національної безпеки, оскільки зв'язки SpaceX з NASA та американськими військовими могли надати Маску доступ до секретної урядової інформації та даних американської розвідки.

Також Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея для зареєстрованих виборців у «ключових» штатах, переможцям якої виплачується по $1 млн, може порушувати федеральний закон.

До слова, раніше стало відомо, що глава компаній SpaceX, Tesla і власник платформи X мільярдер Ілон Маск останніми роками таємно фінансував консервативну політичну групу – ще до того, як відкрито підтримав переобрання 45-го президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.