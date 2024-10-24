Мін'юст США попередив Маска через роздачу мільйонів доларів за підтримку петиції

Відділ Міністерства юстиції, який розслідує потенційні порушення законодавства про вибори, вже надіслав відповідний лист комітету Маска

Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея для зареєстрованих виборців у «ключових» штатах, переможцям якої виплачується по $1 млн, може порушувати федеральний закон. Про це повідомляє CNN.

За словами співрозмовників, один із відділів Міністерства юстиції, який розслідує потенційні порушення законодавства про вибори, вже надіслав відповідний лист комітету Маска.

Зазначається, що напередодні виборів Маск приєднався до агітації за колишнього президента і нині кандидата на посаду глави Білого дому від Республіканської партії Дональда Трампа. Він також витрачає мільйони доларів на підтримку його кандидатури.

Нещодавно бізнесмен-мільярдер оголосив про виплату $1 млн за підписання петиції від свого політичного комітету America PAC, яка спрямована на збільшення кількості реєстрацій виборців у «ключових» штатах.

Обіцянка Маска виплачувати гроші зареєстрованим виборцям викликала занепокоєння серед експертів із виборчого законодавства та деяких чиновників, адже вона може суперечити закону.

Сам федеральний закон у США забороняє платити людям гроші за реєстрацію для голосування на виборах.

У тексті петиції ж прописана обіцянка виплачувати $1 млн людям, обраним випадковим чином, за підписання петиції на підтримку першої поправки до Конституції США (про загальні свободи громадян Сполучених Штатів Америки) та другої поправки (що право народу на зберігання та носіння зброї не повинно обмежуватися).

Проте, щоб підписати саму петицію, люди вже повинні бути зареєстрованими виборцями в певних штатах.

Нагадаємо, американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск оголосив, що щодня виплачуватиме $1 млн випадковому виборцю, який підписав петицію його протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США.

Раніше стало відомо, що глава компаній SpaceX, Tesla і власник платформи X мільярдер Ілон Маск останніми роками таємно фінансував консервативну політичну групу – ще до того, як відкрито підтримав переобрання 45-го президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.