«Врятувати народжуваність». Маск пропонує свою сперму жінкам, які хочуть дітей

Як відомо, у Маска не менше 12 дітей (їх точне число приховується самим Маском), але більшість з них були зачаті за допомогою ЕКО – екстракорпорального запліднення

Маск б'є на сполох через зниження народжуваності, тому готовий неодноразово стати батьком

Очільник Tesla та SpaceX, власник мережі Х, мільярдер Ілон Маск «масово пропонує» свою сперму жінкам, якщо вони згодні народити дитину від нього. Для цього він облаштовує сімейний маєток у Техасі, про що повідомляє The New York Times та інші ЗМІ.

Зазначається, що Маск почав робити такі пропозиції ще минулого року, коли на званій вечері пропонував власну сперму колишній кандидатці у віце-президенти США Ніколь Шанаган. Пані Шанаган відмовила мільярдеру, але з того часу Маск і досі пропонує «друзям і знайомим» себе у якості донора сперми.

Як відомо, у Маска не менше 12 дітей (їх точне число приховується самим Маском), але більшість з них були зачаті за допомогою ЕКО – екстракорпорального запліднення. ЗМІ стверджують, що мільярдер вже облаштовує великий «родинний комплекс» в Остіні, штат Техас, де житимуть його нащадки, народжені тими жінками, що погодяться на його пропозицію донорства сперми.

Маск навіть обіцяє, що кілька з його офіційних дітей «житимуть там по сусідству». Для цього мільярдер викуповує житлові будинки поблизу свого «родинного комплексу».

Також невідомо, скільки жінок та сімейних пар погодились на пропозицію Маска: всі угоди бізнесмен проводить за умов таємності, вимагаючи від людей підписати угоду про нерозголошення.

До слова, у опублікованій у 2015 році біографії Маск висловив занепокоєння тим, що освічені люди не мають достатньо дітей. «Я не кажу, що тільки розумні люди повинні мати дітей. Я просто кажу, що розумні люди також повинні мати дітей. Я помітив, що багато дійсно розумних жінок мають нуль або одну дитину. І подумав: «Ого, це, мабуть, не дуже добре», – говорив він.

Упродовж останніх трьох років Ілон Маск б'є на сполох через зниження народжуваності в США та інших країнах. У 2021 році його фонд виділив 10 мільйонів доларів Техаському університету на дослідження народжуваності та демографічних тенденцій.

Нагадаємо, Маск оголосив про перенесення штаб-квартир його компаній SpaceX і X з Каліфорнії, на базу Starbase в Техасі.

Маск назвав новий закон Каліфорнії, який встановлює нові шкільні вимоги щодо трансгендерів, як одну з причин переїзду. Закон забороняє шкільну політику, яка вимагає сповіщення батьків, якщо їхня дитина хоче змінити займенники або ідентифікує себе як трансгендер.

Також звільненні співробітники SpaceX подали позов до суду штату Каліфорнія проти гендиректора компанії Ілона Маска за систематичні приниження жінок та представників ЛГБТ-спільноти й створення ворожої атмосфери.

До слова, суд у Філадельфії зобов’язав Ілона Маска відвідати судове засідання після того, як мільярдер пообіцяв до дня виборів у США щодня виплачувати по $1 млн випадковому виборцю, який підписав петицію його протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США.