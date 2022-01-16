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    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)

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    Яхта, що вміє літати - Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Яхта, що вміє літати
    фото з відкритих джерел

    Італійська студія показала концепт розкішною повітряної яхти Air Yacht

    Італійська студія Lazzarini показала концепт повітряної яхти Air Yacht. Судно орієнтоване насамперед на туристичні компанії.

    Завдяки двом аеростатам з гелієм Air Yacht може провести в повітрі більше 48 годин, а потім приземлитися на воду. На борту яхти є десять кают із власними ванними кімнатами, майстер-каюта з оглядом 360 градусів та вертолітний майданчик.

    Зовні Air Yacht нагадує гігантський катамаран із двома дирижаблями, пристикованими до центрального «поплавця» шириною 10 і завдовжки 80 метрів.

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    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)
    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)

    На головній палубі знаходяться вертолітний майданчик та восьмиметровий басейн. Гостьові каюти із загальною лаунж-зоною розміщені в аеростатах. Обидва виготовлені з вуглепластику.

    Яхта оснащена вісьмома електричними гвинтами з живленням від батарей і сонячних панелей на верхніх частинах аеростатів. У повітрі Air Yacht може рухатися зі швидкістю 111 кілометрів на годину більше 48 годин, але на воді максималка обмежена дев'ятьма кілометрами на годину.

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    Теги: Електромобілі
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    Італійці розробили величезну повітряну яхту (фото)