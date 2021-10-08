З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)

Китайська компанія розробила нову батарею та електростанцію, які дозволяють зарядити електромобіль менш ніж за 5 хвилин

У світі електромобілів готується справжня революція. Вже цього тижня компанія Desten Group обіцяє презентувати електрокар з принципово новою батареєю. Її можна буде зарядити менш ніж за 5 хвилин. Щоправда, для цього знадобиться і революційна зарядка, яка теж є в арсеналі компанії.

Новинка від Desten називається Piech GT. Батарея електромобіля, як стверджують у компанії, має принципово інший хімічний склад, працює в широкому діапазоні температур і має високу термічну стабільність.

Батарея підтримує зарядку потужністю 900 кіловат. Для порівняння, найкрутіші електромобілі сучасності, такі як Tesla Model S, Porsche Taycan та Hyudai Ioniq 5, заявлять підтримку зарядки в районі 250-300 кіловат. Тобто, показник Piech GT щонайменш утричі більший.

Звісно, що сьогодні у світі немає жодної зарядки потужністю 900 кіловат. Але і цю проблему компанія вирішила. Desten розробила власну зарядку, яка працює як «паурбанк». Вона накопичує енергію із мережі. І, за необхідності, видає 900 кіловат. Це дозволяє зарядити Piech GT за 4 хвилини і 40 секунд – найкращий результат серед усіх електромобілів сучасності.

Після 3 тис. циклів зарядки батарея електромобіля зберігає 80% ємності.

Проте, все це поки що цифри на папері. А ось який вигляд має топ-10 електромобілів з найшвидшою зарядкою, дивіться за цим посиланням.