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    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)

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    Електромобіль&nbsp;Piech GT підтримує зарядку потужністю 900 кіловат - З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)
    Електромобіль Piech GT підтримує зарядку потужністю 900 кіловат
    Зображення: Desten Group

    Китайська компанія розробила нову батарею та електростанцію, які дозволяють зарядити електромобіль менш ніж за 5 хвилин

    У світі електромобілів готується справжня революція. Вже цього тижня компанія Desten Group обіцяє презентувати електрокар з принципово новою батареєю. Її можна буде зарядити менш ніж за 5 хвилин. Щоправда, для цього знадобиться і революційна зарядка, яка теж є в арсеналі компанії.

    Новинка від Desten називається Piech GT. Батарея електромобіля, як стверджують у компанії, має принципово інший хімічний склад, працює в широкому діапазоні температур і має високу термічну стабільність.

    Батарея підтримує зарядку потужністю 900 кіловат. Для порівняння, найкрутіші електромобілі сучасності, такі як Tesla Model S, Porsche Taycan та Hyudai Ioniq 5, заявлять підтримку зарядки в районі 250-300 кіловат. Тобто, показник Piech GT щонайменш утричі більший.

    Звісно, що сьогодні у світі немає жодної зарядки потужністю 900 кіловат. Але і цю проблему компанія вирішила. Desten розробила власну зарядку, яка працює як «паурбанк». Вона накопичує енергію із мережі. І, за необхідності, видає 900 кіловат. Це дозволяє зарядити Piech GT за 4 хвилини і 40 секунд – найкращий результат серед усіх електромобілів сучасності.

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    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)
    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)
    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)
    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)
    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)
    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)

    Після 3 тис. циклів зарядки батарея електромобіля зберігає 80% ємності.

    Проте, все це поки що цифри на папері. А ось який вигляд має топ-10 електромобілів з найшвидшою зарядкою, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі
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    З’явився електромобіль із зарядкою за п’ять хвилин. Що відомо про новинку (відео, фото)