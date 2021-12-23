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    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента

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    Презентовано конкурента Tesla Model 3 - Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента
    Презентовано конкурента Tesla Model 3
    фото з відкритих джерел

    У Tesla Model 3 – світового бестселера – з’явився конкурент з великим запасом ходу

    Китайська компанія Nio презентувала електричний седан під назвою ET5. Новинка має конкурувати з Tesla Model 3, найпопулярнішим електромобілем у світі.

    Виробник обіцяє, що топова версія Nio ET5 проїжджатиме на одній зарядці тисячу кілометрів. Для цього електромобіль обладнали батареєю ємністю 150 кіловат-годин. Для порівняння: максимальний об’єм акумуляторів електромобілів Tesla – 100 кіловат-годин.

    Щоправда, за якою методологією проводилися заміри, Nio не повідомляє. Скоріш за все, електромобіль випробували за китайськими стандартами, які значно завищують реальний запас хода.

    Також Nio ET5 оснащуватимуть меншими батареями з меншим запасом ходу:

    • 100 кіловат-годин – 700 кілометрів;
    • 75 кіловат-годин – 550 кілометрів.

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    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента
    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента
    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента
    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента
    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента
    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента

    На старті продажів Nio ET5 буде доступний у єдиній двомоторній версії потужністю 483 кінських сил. Розгін до «сотні» у новинки займе 4,3 секунди.

    В оснащення увійде автопілот, але ця функція буде платною. Причому функціонал електромобіля розкриватиметься поступово, у міру виходу оновлень софту.

    До списку обладнання електромобіля також увійшли:

    • 10,2-дюймова панель приладів;
    • система з доповненою і віртуальною реальністю;
    • підсвічування салону (має 256 варіантів кольорів);
    • акустика з системою об'ємного звучання Dolby Atmos;
    • цифровий ключ.

    Логічно припустити, що Nio ET5 продаватиметься не лише в Китаї. Адже виробник активно просуває свої електромобілі і в Європі.

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    Теги: Електромобілі
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    Найпопулярніший електромобіль у світі отримав «далекобійного» конкурента