Mercedes презентував перший туристичний електромобіль (фото)

Німецька компанія презентувала туристичну версію електричного фургона Mercedes EQV

Електричний фургон Mercedes EQV отримав версію для кемпінгу. Його оснащено висувним наметом та відповідним туристичним спорядженням.

Туристична версія пропонуватиметься для обох доступних виконань EQV – з акумулятором на 90 та 60 кіловат-годин та запасом ходу у 363 і 236 кілометрів, відповідно.

До списку оснащення увійшли висувний дах з ліжком та багатофункціональний бокс з ліжком і кухонним блоком.

До складу кухонного обладнання увійшли:

висувні ящики;

мийка;

газова плита;

холодильник.

Ліжкова система встановлюється над кухонним гарнітуром.

Спальне місце на всю ширину EQV можна розгорнути за кілька простих кроків, а склавши його можна отримати повноцінні задні сидіння.

Для кемпера також передбачено пару сонячних панелей на даху, які забезпечують близько 400 Вт енергії.