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ЮНЕСКО заявило про неочікувану загрозу з боку штучного інтелекту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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ЮНЕСКО заявило про неочікувану загрозу з боку штучного інтелекту
Зазначається, що штучний ынтелект можуть використовувати для поширення дезінформації
ілюстративне фото: Depositphotos

Що музеї та інституції культурної спадщини можуть зробити з дезінформацією за допомогою штучного інтелекту?

Новий звіт ЮНЕСКО попереджає, що штучний інтелект загрожує пам'яті про Голокост, оскільки створений ним контент може спотворювати історичні факти та посилити упередження в соціумі. Про це пише ArtNewspaper.

Зазначається, що ШІ можуть використовувати для поширення дезінформації. Особливо вразливими до цього є школярі та студенти, які щоразу частіше покладаються на генеративні інструменти для пошуку в Інтернеті та виконання навчальних завдань.

«Якщо ми дозволимо жахливі факти Голокосту розмивати, спотворювати або фальсифікувати через безвідповідальне використання штучного інтелекту, ми ризикуємо вибуховим поширенням антисемітизму та поступовим зменшенням нашого розуміння причин і наслідків цих жорстокостей», — сказав директор ЮНЕСКО. – йдеться у заяві генерала Одрі Азуле. Азулай закликає уряди та співробітників штучного інтелекту прийняти етичні принципи.

Із середнім віком тих, хто пережив Голокост, 86 років, живий зв’язок із цим геноцидом продовжуватиме занепадати. На заклади освіти та культури покладено завдання захисту історичних пам’яток та збереження свідчень для майбутніх поколінь у боротьбі з ненавистю та антисемітизмом.

Інструменти на основі штучного інтелекту можуть допомогти дослідникам опрацьовувати та видобувати величезну кількість даних про Голокост, які охоплюють роки, мови та носії від фотографій і тексту до відео та аудіозаписів. Прикладом є робота, яка виконується в Арольсенському архіві, найповніша у світі колекція оригінальних документів та особистих речей 17,5 мільйонів людей, які постраждали від нацистських переслідувань. Штучний інтелект допомагає видобувати та перевіряти мільйони документів і надсилати 20 000 запитів на рік. І Яд Вашем, Всесвітній центр пам’яті жертв Голокосту в Єрусалимі, використовує обробку природної мови та генеративний штучний інтелект для ідентифікації раніше невідомих жертв.

Але зловживання штучним інтелектом не залишаються непоміченими широким загалом. У 2023 році дослідження Антидифамаційної ліги виявили, що 84% американців стурбовані тим, що інструменти генеративного штучного інтелекту будуть використовуватися для поширення неправдивої або оманливої ​​інформації, і що 70% вважають, що це посилить екстремізм, ненависть або антисемітизм у США.

Звіт ЮНЕСКО, опублікований у партнерстві зі Всесвітнім єврейським конгресом, закликає технологічні компанії тісно співпрацювати з тими, хто пережив Голокост та їхніми нащадками, а також експертами з антисемітизму та істориками при розробці інструментів штучного інтелекту, а також співробітників штучного інтелекту та політиків створити етичні принципи.

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Теги: дезінформація ЮНЕСКО штучний інтелект Голокост

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