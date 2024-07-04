ЮНЕСКО повідомив, скільки пошкоджено культурних обʼєктів в Україні

«На сьогодні підтверджено пошкодження вже більше 400 різних культурних обʼєктів»

Експерти можуть підтвердити не лише факт пошкодження, а й його інтенсивність та обсяг заподіяної шкоди.

ЮНЕСКО верифікувало пошкодження Росією понад 400 різних культурних обʼєктів в Україні і встановило обсяги завданої їм шкоди. Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЮНЕСКО у співпраці з ЮНОСАТ шляхом аналізу супутникових зображень проводить щоденне підтвердження інтенсивності пошкоджень по всій країні. На сьогодні підтверджено пошкодження вже більше 400 різних культурних обʼєктів», – сказала Бардескіпід час виступу на міжнародній конференції «Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті: нові виклики та досвід України».

Вона додала, що експерти ЮНЕСКО можуть підтвердити не лише факт пошкодження, а й його інтенсивність та обсяг заподіяної шкоди.

«Це відправна точка для надання підтримки щодо відновлення», – зазначила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні.

Нагадаємо, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

Як повідомлялося, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України.