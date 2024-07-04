Головна Країна Культура
search button user button menu button

ЮНЕСКО повідомив, скільки пошкоджено культурних обʼєктів в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЮНЕСКО повідомив, скільки пошкоджено культурних обʼєктів в Україні
«На сьогодні підтверджено пошкодження вже більше 400 різних культурних обʼєктів»
фото з відкритих джерел

Експерти можуть підтвердити не лише факт пошкодження, а й його інтенсивність та обсяг заподіяної шкоди.

ЮНЕСКО верифікувало пошкодження Росією понад 400 різних культурних обʼєктів в Україні і встановило обсяги завданої їм шкоди. Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЮНЕСКО у співпраці з ЮНОСАТ шляхом аналізу супутникових зображень проводить щоденне підтвердження інтенсивності пошкоджень по всій країні. На сьогодні підтверджено пошкодження вже більше 400 різних культурних обʼєктів», – сказала Бардескіпід час виступу на міжнародній конференції «Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті: нові виклики та досвід України».

Вона додала, що експерти ЮНЕСКО можуть підтвердити не лише факт пошкодження, а й його інтенсивність та обсяг заподіяної шкоди. 

«Це відправна точка для надання підтримки щодо відновлення», – зазначила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні.

Читайте також: Карандєєв повідомив, скільки музейних експонатів залишилося на окупованих територіях

Нагадаємо, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність.

Як повідомлялося, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України.  

Читайте також: Ростислав Карандєєв: Президент наголосив: культура – важлива. Цей меседж має дійти до усіх
Теги: ЮНЕСКО культура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виставка «Закарпатська школа живопису»
Столична влада пропонує киянам та гостям міста відвідати виставку «Закарпатська школа живопису»
Вчора, 19:30
КМДА підготувала киянам беоплатні екскурсії
У Києві проведуть 10 безоплатних екскурсій
2 липня, 08:34
Культурна афіша столиці на 1-7 липня 2024 року
Культурний Київ. Афіша на перший тиждень липня
1 липня, 15:15
Під час Першої світової загальна кількість психічних втрат в воюючих арміях досягала кількості загиблих
Чому ментальне здоров'я військових настільки важливе. Історичний екскурс
26 червня, 22:15
Виступ нардепки Євгенії Кравчук на засіданні ПАРЄ
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української ідентичності
26 червня, 19:30
«Феномен волі допоможе розповісти, зокрема, про прагнення українських спортсменів та атлеток досягати та перемагати попри все»
У Парижі під час Олімпіади відкриється Український дім. Яка його мета
13 червня, 20:22
Для НМТ/ЗНО всіх років діють коефіцієнти 2024 року
Міносвіти створило для вступників онлайн-калькулятор розрахунку конкурсного бала: деталі
12 червня, 23:22
У французькому Версалі під час ремонтних робіт зайнялася частина палацової покрівлі
У Франції загорівся Версаль
11 червня, 18:37
Українське бароко здобуло перше місце у номінації «Проєкт року у сфері спадщини»
Український альбом старовинної опери отримав «музичний «Оскар»
5 червня, 17:12

Культура

ЮНЕСКО повідомив, скільки пошкоджено культурних обʼєктів в Україні
ЮНЕСКО повідомив, скільки пошкоджено культурних обʼєктів в Україні
Сергій Жадан став почесним доктором філософії
Сергій Жадан став почесним доктором філософії
Збірка поета Остапа Сливинського потрапила у шортлист престижної премії
Збірка поета Остапа Сливинського потрапила у шортлист престижної премії
«Це – неприпустимо». Відомий продюсер відвідав Національну оперу і виніс вердикт
«Це – неприпустимо». Відомий продюсер відвідав Національну оперу і виніс вердикт
Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото)
Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото)
Режисера «20 днів у Маріуполі» Чернова запросили до Американської кіноакадемії
Режисера «20 днів у Маріуполі» Чернова запросили до Американської кіноакадемії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
У Києві пролунали вибухи
18K
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
9243
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6999
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
5517
Журналіста Олександра Лапшина, який зник у травні, знайдено мертвим

Новини

Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Сьогодні, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Сьогодні, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Сьогодні, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua