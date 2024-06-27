Білл Гейтс назвав глобальну проблему, з якою допоможе боротися штучний інтелект

Бізнесмен попередив, що від штучного інтелекту є небезпека у використанні для кібератак і політичного втручання

Гейтс застеріг, що ШІ мають використовувати виключно люди з добрими намірами

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс висловив думку, що штучний інтелект полегшить боротьбу зі зміною клімату. Про це повідомляє Sky News.

Гейтс вважає, що ШІ досі відігравав скромну роль у боротьбі зі зміною клімату. Проте технології зможуть значно спростити процес інновацій у цій сфері.

«ШІ допомагає нам моделювати речі в науці: краще розуміти матеріали, каталізатори та те, як виготовляти білки. Штучний інтелект у кожній сфері діяльності прискорюватиме інновації, чи то в медицині, чи в репетиторстві, освіті. З кліматичними (змінами, – ред.) деякі складні речі, такі як моделювання енергії термоядерного синтезу – слава богу, ШІ зробить це набагато легшим», – сказав Гейтс.

Бізнесмен попередив, що від штучного інтелекту є небезпека у використанні для кібератак і політичного втручання. Тому треба переконатися, що його «використовують переважно люди з добрими намірами».

Стосовно створення дипфейків Гейтс казав, що треба маркувати такі матеріали як неавтентичні. Він також закликав до розробки законів, що передбачатимуть покарання за обман людей за допомогою ШІ.

Нещодавно Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень. Гейтс вважає, у майбутньому «машини зможуть виробляти всю їжу та інше», а людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень. Водночас американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск вважає, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства.