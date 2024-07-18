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Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучнго інтелекту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучнго інтелекту
Штучний інтелект зможе керувати сотнею дронів
фото: Reuters

Розробляється технологія, яка дасть можливість об’єднати в єдину мережу одразу кілька десятків дронів під управлінням одного пілота

Україна займається розробкою систем штучного інтелекту, які допоможуть керувати величезним флотом безпілотників. Про це пише Reuters.

Зазначається, що розгортання дронів із підтримкою штучного інтелекту на лінії фронту допоможе подолати глушіння сигналу з боку росіян, а також дозволить БпЛА працювати у більших групах.

Розробка безпілотників зі штучним інтелектом в Україні в основному розділена на

  • візуальні системи, які допомагають ідентифікувати цілі та спрямовувати на них безпілотники,
  • картографування місцевості для навігації,
  • більш складні програми, які дозволяють БпЛА працювати у взаємопов’язаних «роях.

Одна з компаній, що працюють у цьому напрямку, Swarmer розробляє програмне забезпечення, яке об'єднує безпілотники у мережу. Рішення можуть прийматися миттєво всією групою, а людина лише даватиме дозвіл на автоматичні удари. У той час як пілоти-люди намагаються керувати операціями з більш ніж п'ятьма безпілотниками, штучний інтелект зможе керувати сотнями.

Ще одна система дозволить керувати мережею розвідувальних і ударних дронів, як великих, так і малих, у повітрі і на землі. Кожен дрон зможе планувати свої власні дії і прогнозувати поведінку інших у рої. Така автоматиція дозволить не лише розширити масштаби операцій, але й допоможе захистити пілотів безпілотників, які діють поблизу лінії фронту.

Штучний інтелект вже використовується в деяких ударах українських безпілотників на великі відстані, які націлені на військові об'єкти і нафтопереробні заводи за сотні кілометрів на території Росії. За даними Reuters, в атаках іноді бере участь рій з близько 20 дронів.

Основні безпілотники летять до цілі, а завдання інших – вивести з ладу або відволікти засоби протиповітряної оборони на цьому шляху. Для цього вони використовують різновид штучного інтелекту під наглядом людини, яка допомагає виявляти цілі або загрози і планувати можливі маршрути.

Нагадаємо, на полі бою стрімко зростає роль безпілотних наземних та повітряних комплексів, які виконують широкий спектр завдань – ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні. 

Як повідомлялося, в Україні активно створюється і використовується новітня зброя. Завдяки прагненню перехитрити ворога і великим інвестиціям, Україна стає центром для розробки автономних дронів та іншого озброєння.

Читайте також: ISW: Українські оператори БпЛА вдосконалили перехоплення ворожих дронів
Теги: безпілотник озброєння штучний інтелект військові зброя

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