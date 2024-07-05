РФ розпочала інформаційну операцію «Мир»: що відомо

Метою операції є розмивання української формули миру в інфопросторі

Першими ознаками цієї операції є поширення низки фейкових мирних планів

Росія розпочала інформаційну операцію «Мир», метою якої є розмивання української формули миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що першими ознаками цієї операції є вкидання низки фейкових мирних планів з різними пропозиціями та конспірологічні теорії про те, що «таємні перемовини розпочались».

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що таку інформаційну повістку поширюють як пропагандисти всередині РФ, так і експерти на інформаційних майданчиках Азії, Близького Сходу та в країнах Заходу. «Мирні ініціативи» також коментує сам російський диктатор Володимир Путін.

«Головна логіка дій росіян – створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яке готове на мир за будь-яку ціну», — пояснив Коваленко.

За його словами, Росія не готова до справедливого миру та продовжує нарощувати свої можливості для подальшої війни. При цьому за допомогою таких фейків вона хоче створити ілюзію, що Україна не хоче миру.

Андрій Коваленко додав, що єдиним реальним доказом того, що Росія готова до справедливого миру, буде присутність її представників на другому Саміті миру. Втім, наразі Росія робить усе, щоб розмивати українську формулу і заговорювати все це власними «планами».

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України.

Як повідомлялося, в Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно «нелегітимності» влади.