Американська телекомпанія задіє штучний інтелект для озвучування оглядів Олімпіади

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Програма генеруватиме версію голосу спортивного коментатора Ела Майклса

Американська телекомпанія NBC використовуватиме штучний інтелект для озвучування сюжетів про Олімпіаду у Парижі.

Для цього буде задіяна програма, яка генерує версію голосу спортивного коментатора Ела Майклса. За допомогою штучного інтелекту планується озвучувати щоденні огляди Олімпійських ігор.

79-річний Майклс в інтерв'ю Vanity Fair заявив, що спершу скептично оцінив ідею, але був здивований, наскільки голос схожий на оригінальний.

«Чесно кажучи, я був вражений. Це вражає. І трохи лякаюче», – зазначив Майклс.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.