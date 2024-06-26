Легендарний Стоунгендж під загрозою. ЮНЕСКО б'є на сполох

Національна служба автомобільних доріг прагне прокласти двомильний тунель неподалік від доісторичної пам'ятки

ЮНЕСКО рекомендує додати Стоунгендж до списку об'єктів, що перебувають під загрозою, «з метою мобілізації міжнародної підтримки». За це рішення проголосують країни – члени Комітету всесвітньої спадщини на засіданні в Нью-Делі 21 липня. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на The Guardian.

Причина полягає в тому, що консервативний уряд і Національна служба автомобільних доріг (National Highways) прагнуть прокласти двомильний тунель неподалік від доісторичної пам'ятки на південному сході Англії.

Оператор дорожньої мережі National Highways пояснює, що цей проєкт модернізації дуже завантаженої дороги A303 допоможе покращити транспортний потік, а тунель зменшить незручності, спричинені дорожнім рухом біля Стоунгенджу.

Група експертів виявила, що це може завдати постійної та незворотної шкоди об'єкту, якому вже близько 5000 років. Проти будівництва виступили численні організації та фахівці: археологи, екологи, історики, транспортні експерти та активісти.

«Назва «Стоунгендж» застосовується як до головного кургану, так і до ширшого ландшафту, і це часом призводить до плутанини. Захисту потребує не лише гендж, але й ландшафт загалом. Тунель поставить під загрозу його цілісність», – кажуть представники ЮНЕСКО.

Голова Альянсу Стоунгенджу Джон Адамс теж переконаний, що проєкт будівництва завдасть величезної шкоди і повинен бути відкинутим – натомість краще спрямувати кошти на покращення громадського транспортного сполучення на південному заході та навколо нього.

«Новий уряд матиме чудову нагоду змінити дорожню схему, яка не лише є сміховинно дорогою, але й ризикує завдати величезної шкоди міжнародній репутації країни», – доповнив історик Том Голланд.

Благодійний фонд «Англійська спадщина», своєю чергою, наголошує, що нинішня схема є оптимальним варіантом, який забезпечить довготривале збереження Стоунгенджу.

Нагадаємо, у Великій Британії двоє активістів кліматичного руху Just Stop Oil розпилили на Стоунгендж помаранчеву порошкову фарбу. Так вони закликають уряд країни підписати угоду про відмову від викопного палива до 2030 року.