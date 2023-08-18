Хакери з Anonymous атакували ядерні сайти Японії

Хакери активізували свої кібератаки після заяви Міжнародного агентства з атомної енергії

Хакерська група Anonymous спричинила кібератаку на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії. Їх дії – це протест проти скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма. Про це повідомляє Kyodo.

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Як повідомляє TT Security Japan, хакери активізували свої кібератаки ще минулого місяця. Це сталося після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у звіті, що заплановане скидання відповідає світовим стандартам безпеки.

«Необхідно бути пильними, оскільки атаки можуть ще більше посилитися після розвантаження», – сказав тоді представник токійської фірми.

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Ціллю хакерів стали такі організації:

Японське агентство з атомної енергії,

Japan Atomic Power Co,

Японське товариство атомної енергії.

Anonymous здійснювали цілеспрямовані DDoS-атаки, причому атаку очолювала група, що базується в Італії. Також підтверджено діяльність групи, яка базується у В'єтнамі.

Відомо, що Anonymous опублікували «цільовий список» своїх атак. Це сталося після того, як уряд у 2021 році Японії офіційно вирішив випустити очищену воду з атомної електростанції «Фукусіма-1», що належить Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO).

Також під немилість хакерів потрапили TEPCO, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості та Ліберально-демократична партія.

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Нагадаємо, група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського розробника ракет протягом щонайменше п'яти місяців минулого року.

До слова, хакери навчилися зламувати комп’ютери через чипи Intel.