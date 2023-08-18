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Хакери з Anonymous атакували ядерні сайти Японії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хакери з Anonymous атакували ядерні сайти Японії
Anonymous здійснювали цілеспрямовані DDoS-атаки
фото з відкритих джерел

Хакери активізували свої кібератаки після заяви Міжнародного агентства з атомної енергії

Хакерська група Anonymous спричинила кібератаку на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії. Їх дії – це протест проти скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма. Про це повідомляє Kyodo.

Як повідомляє TT Security Japan, хакери активізували свої кібератаки ще минулого місяця. Це сталося після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у звіті, що заплановане скидання відповідає світовим стандартам безпеки.

«Необхідно бути пильними, оскільки атаки можуть ще більше посилитися після розвантаження», – сказав тоді представник токійської фірми.

Ціллю хакерів стали такі організації:

  • Японське агентство з атомної енергії,
  • Japan Atomic Power Co,
  • Японське товариство атомної енергії.

Anonymous здійснювали цілеспрямовані DDoS-атаки, причому атаку очолювала група, що базується в Італії. Також підтверджено діяльність групи, яка базується у В'єтнамі.

Відомо, що Anonymous опублікували «цільовий список» своїх атак. Це сталося після того, як уряд у 2021 році Японії офіційно вирішив випустити очищену воду з атомної електростанції «Фукусіма-1», що належить Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO).

Також під немилість хакерів потрапили TEPCO, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості та Ліберально-демократична партія.

Нагадаємо, група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського розробника ракет протягом щонайменше п'яти місяців минулого року.

До слова, хакери навчилися зламувати комп’ютери через чипи Intel.

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Теги: Японія ядерне паливо хакер

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