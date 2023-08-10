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Ростислав Павленко Народний депутат України

Війна усе глибше заходить у кіберпростір

glavcom.ua
Росіяни активно залучають хакерів до своїх атак на інші країни
фото з відкритих джерел

Пам'ятайте просте правило: «російське - значить, небезпечне»

Премʼєр рф мішустін заявив, що фсб отримає доступ до даних сервісів таксі «Яндекса» в Ізраїлі, Грузії, Казахстані і ще 17 країнах.

З 1-го вересня фсб офіційно отримає цілодобовий віддадений доступ до баз данных служб таксі, включених до реєстру «Яндекс Go».

І зможуть відслідковувати поїздки жителів Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Фінляндії і ще 15 країн, де працює «Яндекс Go» (Yango).

Терористам рф стануть відомі персональні дані користувачів служби, банківська інформація, маршрути поїздок і т.ін.

Війна усе глибше заходить у кіберпростір.

Звісно, російські програмні продукти і сервіси мали б бути заборонені.

Але допоможуть і правила гігієни для кожного: усі сервіси, включно з програмами, оболонками, іграми, кінотеатрами тощо, які потребують мінімальної взаємодії з HDD чи смартфоном – мають уникатись.

Просте правило: «російське – значить, небезпечне».

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Теги: хакер кібербезпека війна інформаційна війна

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Ростислав Павленко

Війна усе глибше заходить у кіберпростір
Війна усе глибше заходить у кіберпростір
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