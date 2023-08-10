Війна усе глибше заходить у кіберпростір
Пам'ятайте просте правило: «російське - значить, небезпечне»
Премʼєр рф мішустін заявив, що фсб отримає доступ до даних сервісів таксі «Яндекса» в Ізраїлі, Грузії, Казахстані і ще 17 країнах.
З 1-го вересня фсб офіційно отримає цілодобовий віддадений доступ до баз данных служб таксі, включених до реєстру «Яндекс Go».
І зможуть відслідковувати поїздки жителів Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Фінляндії і ще 15 країн, де працює «Яндекс Go» (Yango).
Терористам рф стануть відомі персональні дані користувачів служби, банківська інформація, маршрути поїздок і т.ін.
Війна усе глибше заходить у кіберпростір.
Звісно, російські програмні продукти і сервіси мали б бути заборонені.
Але допоможуть і правила гігієни для кожного: усі сервіси, включно з програмами, оболонками, іграми, кінотеатрами тощо, які потребують мінімальної взаємодії з HDD чи смартфоном – мають уникатись.
Просте правило: «російське – значить, небезпечне».
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