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Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Набули чинності нові санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Під забороною на експорт понад 700 товарів

Сьогодні, 9 серпня, набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну. Тепер до країни-агресорки заборонено експортувати 758 товарів, включаючи найпопулярніші в РФ нові і вживані японські авто та обладнання до них. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Тепер під забороною експорт популярних серед росіян вживаних японських автомобілів, включаючи бензинові й дизельні з об’ємом двигуна понад 1 900 кубічних сантиметрів, а також гібридні та електричні авто.

Крім того, не можна постачати до країни-агресорки широкий перелік автотоварів і аксесуарів для таких транспортних засобів, зокрема, запчастини, різного роду обладнання, включаючи оптичне, та шини.

Японія з квітня минулого року заборонила поставки до Росії японських вантажівок і легковиків преміум-класу вартістю понад $42 тисячі (6 мільйонів ієн), а тепер розширює ембарго на найширший сегмент легкових авто.

Японський уряд, синхронно зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом, розширив список заборонених до експорту в Росію автомобілів відповідно до рішення лідерів країн «Великої сімки» про посилення санкційного тиску на Росію, прийнятого на саміті G7 у Хіросімі в травні.

Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти 22 фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну, а також проти 3 російських компаній, які імпортують електроніку для військової техніки армії РФ.  у санкційний пакет потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International за їхню роль в експорті мікроелектроніки до Росії, яка є важливою для військової діяльності Росії в Україні.

Раніше повідомлялось, що міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії. Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.

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Теги: росія Японія санкції

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