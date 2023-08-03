Путін збирається пересадити усіх чиновників на російські «Лади»

Євросоюз заборонив експорт до Росії електричних та гібридних машин

Усі чиновники в Росії мають їздити на автомобілях вітчизняного виробництва. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з керівниками підприємств обробної промисловості РФ, пише «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Міністерства, відомства, управління справами звернулися з проханням продовжити [закупівлі], зробити акцент, по суті, на автомобілях іноземного виробництва, продовжити таку практику. Я сказав, що це має бути абсолютно виключено і всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях», – сказав Путін.

За його словами, «це буде скромніше, аніж раніше», але, на думку Путіна, – «нічого страшного, навпаки, навіть добре».

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому Путін сказав, що відмовлятися від імпорту не потрібно, але «базові речі» мають бути орієнтовані на російського виробника.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну автовиробники Hyundai, Toyota (Lexus), Skoda Auto, Renault, Mercedes-Benz та інші зупинили виробництво у Росії. Деякі компанії передали свої активи російським партнерам. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota та Mazda призупинили постачання своєї продукції до РФ.

У червні цього року Євросоюз заборонив експорт до Росії електричних та гібридних машин, нових та вживаних автомобілів класу люкс.

Наприкінці липня Японія також заборонила постачати в Росію нові та вживані автомобілі з об’ємом двигуна понад 1,9 л, гібридні автомобілі та електрокари.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, митна служба Німеччини почала заарештовувати автомобілі на російських номерах. Навіть особисті машини росіян на німецькій території тепер під забороною. Росіяни істерично заявляють про випадки конфіскації місцевими митниками автомобілів із російською реєстрацією на що посольство країни-агресора у Німеччині просто розводить руками.