Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні – ЗМІ

Держдеп США відмовився надати будь-які подробиці та повідомив, що розслідування шпигунської операції триває

Хакери, пов’язані з Пекіном, отримали доступ до облікового запису електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, Державний департамент Сполучених Штатів відмовився надати будь-які подробиці та повідомив, що розслідування шпигунської операції триває.

«З міркувань безпеки ми не будемо ділитися додатковою інформацією про характер і масштаби цього інциденту з кібербезпекою», - зазначили в Держдепі.

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Раніше повідомлялося, що хакери з Китаю отримали доступ до низки облікових записів електронної пошти, пов’язаних із урядовими установами в США та Західній Європі.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США досить швидко виявили злам і зуміли запобігти подальшим порушенням. Зараз ведеться розслідування.

За даними Microsoft, група хакерів, відома як Storm-0558, могла залишатися непоміченою протягом місяця після отримання доступу до даних електронної пошти.

До слова, державні установи США постраждали від глобальної кібератаки. Зазначимо, широкомасштабна хакерська кампанія, яка почалася ще два тижні тому і вразила великі університети США та уряди штатів. Хакерська атака посилює тиск на федеральних чиновників, які пообіцяли покласти край лиху від атак програм-вимагачів, які завдали шкоди школам, лікарням і місцевим органам влади в США.

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