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Вперше за 20 років: до берегів Південної Кореї дісталась американська атомна субмарина (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вперше за 20 років: до берегів Південної Кореї дісталась американська атомна субмарина (фото)
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль завітав на атомну субмарину США
фото: Yonhap

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль: «Змусимо Північну Корею навіть не мріяти про здійснення ядерної провокації»

Атомний підводний човен США вперше за останні кілька десятків років прибув до Південної Кореї з метою продемонструвати зобов'язання Вашингтона щодо захисту цієї країни. Про це пише Yonhap.

У середу, 19 липня, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль піднявся на борт американського атомного підводного човна USS Kentucky на військово-морській базі в Пусані, надіславши рішуче попередження щодо ядерної та ракетної загрози країні від Північної Кореї.

«Розгортання USS Kentucky чітко демонструє прихильність Південної Кореї та і готовність Сполучених Штатів регулярно розгортати американські стратегічні засоби та стримуючи Північну Корею», – сказав Юн під час візиту до командування флоту Республіки Корея, штаб-квартира якого знаходиться на базі.

«Таким чином ми змусимо Північну Корею навіть не мріяти про здійснення ядерної провокації, і ми чітко попередили, що якщо Північна Корея здійснить провокацію, це призведе до кінця цього режиму», – додав він.

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Представники обох країн взяли вчора участь в установчому засіданні ядерної консультативної групи (Nuclear Consultative Group, NCG) Південної Кореї та США.

Юн зазначив, що обидві сторони обговорили спільне планування та виконання ядерних операцій із залученням ядерних активів США та південнокорейських неядерних активів. погодившись підвищити видимість стратегічних активів США навколо Корейського півострова.

Візит підводного човна передбачався відповідно до зобов’язання США «надалі посилювати регулярну видимість стратегічних активів» на Корейському півострові, зорема шляхом відправки атомного підводного човна з балістичними ракетами до Південної Кореї, про що йшлось у Вашингтонській декларації, підписаній Юном і Байденом  у квітні.

До речі, за кілька годин після прибуття субмарини Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у Східне море на знак явного протесту проти дій США.

Минулого тижня Північна Корея також запустила міжконтинентальну балістичну ракету, що, за її словами, було попередженням Південній Кореї та США. Адже у Пхеньяні минулого тижня  заявляли, що перекидання атомних підводних човнів у регіон може призвести до серйозного конфлікту.

Нагадаємо, Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску Північною Кореєю балістичної ракети.

За даними збройних сил Південної Кореї, у навчаннях узяли участь три есмінці, оснащені системою Aegis: корейський ROKS Yulgok Yi I, американський USS John Finn та JS Maya японських морських сил самооборони.

Під час навчань відпрацьовувалися процедури виявлення та відстеження змодельованої комп'ютером мети балістичної ракети, а також обмін відповідною інформацією.

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Теги: Південна Корея Японія субмарина Північна Корея навчання президент балістичні ракети

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